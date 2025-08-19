Nuevos detalles de cómo murió el anciano en Villa del Carril: qué reveló la autopsia El hecho ocurrió este lunes en la mañana en la vivienda de un jubilado que fue hallado sin vida.

El llamado de alerta de unos vecinos por un incendio que había en una vivienda de Villa del Carril reveló el crimen de un jubilado de 78 años. El hecho ocurrió en la mañana del lunes 18, en una casa ubicada en calle Estrada, entre Segundino Navarro e Independencia cuando Bomberos y Policía de San Juan acudieron al lugar por fuego pero se toparon con la escena de un asesinato.

Es que los mismos vecinos de Mario Alberto Alday informaron a los especialistas que el hombre se movía con un andador y no lo vieron salir del domicilio previo al siniestro. Los uniformados avanzaron hasta el dormitorio donde encontraron al anciano. Entonces se produjo una revelación espantosa: el morador de ese lugar, estaba en entre la cama y la puerta de una de las dos habitaciones del lugar, atado de pies y manos, con evidentes lesiones de golpes en el rostro y quemado.

La víctima de 78 años y jubilado del área administrativa de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), alquilaba en el lugar donde lo encontraron muerto, dijeron fuentes judiciales.

Una vez que los investigadores recabaron pruebas y trasladaron el cuerpo a la Morgue para someterlo a la autopsia correspondiente, los resultados fueron contundentes: la víctima había sido asesinada.

La autopsia indicó que Alday falleció por obstrucción de las vías respiratorias, por lo que analizan que le taparon la boca y la nariz con algo y una vez sin vida, prendieron fuego el lugar. Por el momento, no descartan ninguna hipótesis y continúan buscando a los responsables.