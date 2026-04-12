    • 12 de abril de 2026 - 18:52

    Traumatismo previo: revelan dato clave del traslado de Angel, el nene fallecido en Comodoro Rivadavia

    El informe de la ambulancia que asistió al nene de 4 años reveló un traumatismo previo y un cuadro crítico al ingresar al hospital.

    El caso del traumatismo previo en el nene de 4 años es clave en la investigación tras su muerte.

    El caso del traumatismo previo en el nene de 4 años es clave en la investigación tras su muerte.

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    El caso del traumatismo previo en la muerte de Ángel sumó un dato clave. El informe de la ambulancia que trasladó al nene de 4 años reveló que presentaba un golpe anterior, además de un estado crítico al momento de ser asistido, lo que profundiza las dudas sobre lo ocurrido antes de su fallecimiento.

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    Traumatismo previo: qué dice el informe médico

    Según consta en la historia clínica, el menor fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y llegó en estado crítico, con un cuadro de paro cardiorrespiratorio. El parte médico es contundente: “Paciente traído por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo (golpe) previo”.

    El documento también detalla que el nene presentaba un estado general deteriorado, estaba pálido y no respondía a los estímulos, lo que obligó a una intervención inmediata del equipo médico al momento de su ingreso.

    Este elemento se convirtió en una pieza central para los investigadores. La referencia al golpe previo abre nuevos interrogantes sobre las horas anteriores a la muerte, y si ese traumatismo tuvo relación directa con el desenlace fatal.

    Ángel murió el pasado 5 de abril en Comodoro Rivadavia. Según la versión de su madre, el niño se descompensó mientras dormía y falleció poco después en el hospital, aunque esa explicación ahora está bajo análisis judicial.

    La causa avanza con dos imputados: la madre del menor y su pareja, señalados tras una autopsia preliminar que detectó lesiones internas en la cabeza, lo que refuerza la hipótesis de un posible hecho violento.

    En paralelo, el padre del niño denunció irregularidades en la tenencia. El chico había sido entregado a su madre en noviembre de 2025 por decisión judicial, tras haber vivido con su padre y su madrastra.

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