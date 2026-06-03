Usó el internet que pagaba su hija, para mandar dos videos de pornografía infantil a través de WhatsApp

Se trata de una mujer oriunda de San Juan. La imputada aceptó una pena de tres años de prisión condicional.

Una mujer terminó condenada, aunque seguirá en libertad, por usar el internet, que pagaba su hija, y enviar dos videos de explotación sexual infantil a través de una aplicación de mensajes.

Este miércoles, en la Sala 9 de Tribunales de San Juan, realizaron una audiencia de juicio abreviado por un caso de distribución y tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil. La implicada fue una mujer, que usó el internet, que pagaba su hija, para enviar dos videos a través de la aplicación WhatsApp.

El caso de pornografía infantil en San Juan La imputada fue identificada como Norma Verónica Guajardo, que en una audiencia desarrollada esta mañana, acordó una pena de tres años de prisión en suspenso (bajo libertad condicional). Lo hizo a través de la defensoría oficial de César Oro y pactó el monto de la condena con el fiscal del caso, Duilio Ejarque. Dicho acuerdo fue homologado por la jueza de garantías, Mabel Moya.

Ejarque, fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, inició la investigación del caso tras recibir reportes internacionales, que anunciaba el envío de dos videos con material de explotación sexual contra menores. Al parecer los archivos eran enviados a un grupo de WhatsApp, aunque no determinaron quiénes fueron los receptores.

Lo que sí determinaron que el IP, la dirección de internet con la que enviaron el material estaba a nombre de la hija de la imputada, y el teléfono celular correspondía a Guajardo, por lo que quedó acorralada.