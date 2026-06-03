    • 3 de junio de 2026 - 13:03

    Usó el internet que pagaba su hija, para mandar dos videos de pornografía infantil a través de WhatsApp

    Se trata de una mujer oriunda de San Juan. La imputada aceptó una pena de tres años de prisión condicional.

    Una mujer terminó condenada, aunque seguirá en libertad, por usar el internet, que pagaba su hija, y enviar dos videos de explotación sexual infantil a través de una aplicación de mensajes.&nbsp;

    Una mujer terminó condenada, aunque seguirá en libertad, por usar el internet, que pagaba su hija, y enviar dos videos de explotación sexual infantil a través de una aplicación de mensajes. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este miércoles, en la Sala 9 de Tribunales de San Juan, realizaron una audiencia de juicio abreviado por un caso de distribución y tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil. La implicada fue una mujer, que usó el internet, que pagaba su hija, para enviar dos videos a través de la aplicación WhatsApp.

    Leé además

    El estatal Daniel Gustavo Algarilla obtuvo una condena de prisión en suspenso.

    Empleado estatal condenado por dictar una carrera trucha en una lomoteca podría recibir más denuncias y terminar preso

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Parte de lo secuestrado en los allanamientos realizados en Caucete

    Múltiples allanamientos en talleres mecánicos de Caucete: secuestraron 11 motos sin documentación y celulares

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El caso de pornografía infantil en San Juan

    La imputada fue identificada como Norma Verónica Guajardo, que en una audiencia desarrollada esta mañana, acordó una pena de tres años de prisión en suspenso (bajo libertad condicional). Lo hizo a través de la defensoría oficial de César Oro y pactó el monto de la condena con el fiscal del caso, Duilio Ejarque. Dicho acuerdo fue homologado por la jueza de garantías, Mabel Moya.

    Ejarque, fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, inició la investigación del caso tras recibir reportes internacionales, que anunciaba el envío de dos videos con material de explotación sexual contra menores. Al parecer los archivos eran enviados a un grupo de WhatsApp, aunque no determinaron quiénes fueron los receptores.

    Lo que sí determinaron que el IP, la dirección de internet con la que enviaron el material estaba a nombre de la hija de la imputada, y el teléfono celular correspondía a Guajardo, por lo que quedó acorralada.

    Finalmente el caso se cerró con un abreviado y una condena en suspenso. Guajardo si bien puede continuar con su vida en libertad, no puede cometer más delitos, porque eso significaría un "boleto directo" al Servicio Penitenciario Provincial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Hugo Ramón Mercado, el detenido por el robo en una tienda de ropa femenina, en Sarmiento. 

    Sarmiento: saqueó una tienda de ropa femenina, pero no llegó lejos con el botín y terminó preso

    Por Germán González
    El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por el femicidio de Agostina Vega. 

    El fiscal que investiga el femicidio de Agostina Vega se defendió de las críticas: "La busqué como a una hija"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    González, aprehendido tras la agresión a su sobrina, en Chimbas. 

    Su sobrina lo acusó de ladrón, él la golpeó y amenazó con matarla: terminó condenado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ariel Armando Cortez, el joven detenido por intento de hurto en ANSES San Juan. 

    Quién es el empleado de limpieza detenido por robar una caja con resmas de papel de Anses en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo