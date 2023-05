Ayer jueves, durante su visita a San Juan, el precandidato a la presidencia en Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Ángel Pichetto, presionó con dureza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que resuelva, antes del 14 de mayo, el planteo que hizo la coalición opositora local para bajar la candidatura de Sergio Uñac. Quien se refirió al tema ahora fue Marcelo Espósito, subsecretario General de la Gobernación y apoderado del frente San Juan por Todos, quien aseguró que, si la Corte no se expidió, la candidatura de Uñac está firme.

"Con respecto a la parte jurídica el expediente sigue en el mismo lugar. No ha tenido ningún movimiento después del informe de la Procuradora General, que opinó que la Corte no debía inmiscuirse porque es una cuestión de derecho local", comenzó diciendo Espósito en diálogo con el programa Demasiada Información, en radio Sarmiento.

Y agregó: "Con respecto a la cuestión política, entiendo que todos los martes y jueves, días en los que la Corte hace acuerdos, se da la misma especulación por parte de la oposición con respecto a la salida del dictamen. Esta situación se viene reiterando desde hace bastante tiempo".

Al mismo tiempo, indicó que, "sabemos que el informe de la Procuradora no es vinculante, pero sí es importante a nivel jurídico. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que estamos a casi una semana de las elecciones, con el tiempo que ha tenido la Corte y agregando que la denuncia en los dos casos, tanto en la de Vallejos y Orrego y compañía, va contra la provincia de San Juan, que en realidad es una medida acatada por el Tribunal Electoral; no creemos que haya dictamen. Si la Corte la semana que viene interviniese podría hacerlo: declarándose incompetente, y si ese no fuera el caso y la Corte plantease que sí es competente, debería correr el traslado a la provincia y eso no ha ocurrido. Sería un escándalo, porque debería suspender la elección y esto no perjudicaría a Sergio Uñac candidato, sino también a la toda la ciudadanía de la provincia y al resto de las fuerzas políticas".

Para finalizar, afirmó: "Nuestra visión es que no se va a expedir antes de las elecciones. Y en ese contexto, la candidatura de Uñac está firme".

Cabe recordar que ayer, en rueda de prensa, Pichetto dijo que "sería una notoria incoherencia que la Corte, con sus mismos integrantes, cambie su jurisprudencia", habilite a Uñac y vaya en contra de lo que indica la oposición, que el Gobernador transita su tercer mandato, por lo que no puede acceder a un cuarto.

"Si la Corte va a cambiar la jurisprudencia, cuidado", disparó el rionegrino, al equipar los antecedentes de tres provincias con la de San Juan. A su vez, Fabián Martín, compañero de fórmula de Marcelo Orrego, indicó en Radio Sarmiento que es "lamentable" que hasta ayer no hubiese una resolución.