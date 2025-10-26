El búnker de Por San Juan, con emociones encontradas Cuando faltaba una hora y media para los resultados, ya no había optimismo. El ánimo subió con la idea de la polarización y una banca asegurada.

El búnker de Por San Juan, el frente del oficialismo, dejó de tener esperanzas de quedar primeros poco antes de las 20 de este domingo, cuando faltaba hora y media para los resultados. La sede ubicada en Ignacio de la Roza y Ameghino estaba prácticamente llena, con más militantes en la puerta. Aun así, los resultados que llegaban de las mesas y los fiscales no anticipaban un triunfo que, horas antes, el oficialismo esperaba.

Pasadas las 21:20, con la versión del segundo puesto aceptada por todos, Marcelo Orrego subió al escenario ante aplausos y dio su mirada: fue una elección difícil y polarizada y consiguieron confirmar un diputado, Fabián Martín. El cierre fue en la calle, con las columnas de Rawson y Marquesado que llegaron tras el discurso, y un gobernador que decidió mezclarse entre los propios.

En las primeras horas tras el cierre de comicios en el sector orreguista estaba la expectativa de conseguir un primer puesto y lograr dos bancas en Diputados en las primeras legislativas del nuevo oficialismo. Esta posibilidad fue perdiendo fuerza y finalmente el resultado fue que Fuerza San Juan, del peronismo con Cristian Andino a la cabeza, consiguió el 34,5% de los votos, la lista de Por San Juan, con Fabián Martín liderando, el 31% y La Libertad Avanza, con Abel Chiconi, el 26%. Así, cada fuerza consiguió un lugar en la cámara baja.

“Con una tendencia que para nosotros es irreversible de tres puntos, esta vez para Fuerza Patria, nosotros hemos salido en segundo término”, confirmó Marcelo Orrego a los militantes que estaban en el búnker, que lejos de tener poca presencia, estaba lleno. Inmediatamente el sanjuanino agregó que esto fue en medio de “una elección nacional sumamente polarizada, que en San Juan se ha roto”. El mandatario resaltó que la fuerza logró sostener la presencia en el Congreso.

Fabián Martín siguió esta idea y dijo que el próximo 10 de diciembre, cuando la actual diputada María de los Ángeles Moreno deje su banca, asumirá “el mandato de representante ante la Nación”. Agradeció, seguido por el aplauso de los presentes, el apoyo de Marcelo Orrego y también fue el encargado de felicitar a Cristian Andino por la elección.

Tras los discursos, el búnker en el que antes había pocos referentes de ministerios entre la gente, permaneció lleno uno sminutos más, mientras los protagonistas se quedaron entre los presentes. Habían bajado con Orrego y Martín los otros dos integrantes de la lista, Laura Palma y Federico Rizo, quienes se acercaron a distintos grupos.

El nuevo diputado nacional electo tenía abajo del escenario un grupo nutrido de personas que querían sacarse fotos con él y algunas preguntas más de periodistas, donde insisitió en que haber roto la polarización era un triunfo frente al escenario nacional.

Orrego en cambio fue de los primeros en salir, pero no para retirarse del lugar sino para acercarse a los militantes que siguieron llegando, incluso después de que se conocieran los resultados. Una columna de una agrupación de Rawson lo esperaba en la puerta y el mandatario se sacó fotos con ellos. También recibió saludos de parte de un grupo que se identificó como vecinos de Marquesdo, que se movían sobre un camión con carteles.

Otros referentes también permanecieron unos minutos más, felicitando a Fabián Martín y remarcando el buen clima de elecciones. La desconcentración demoró varios minutos más, con poca presencia policial y, ahora sí, selfies con los protagonistas.