¿El mago Peluc puede hacer aparecer a Milei en San Juan? El representante de Javier Milei en la provincia administró el sello de La Libertad Avanza con puño de hierro. Con la bendición de Karina, dejó a los sectores disidentes afuera y decidió competir en soledad en las legislativas. El jueves, el Presidente estuvo a punto de pasar por San Juan. Qué pasó y qué puede pasar.

Pasó desapercibido para el ecosistema mediático sanjuanino. El jueves, Javier Milei visitó Mendoza para respaldar al candidato de la alianza con el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Defensa Luis Petri. Tuvo dos eventos convocantes: una presentación ante el sector productivo -el almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael- y una breve recorrida por el centro de ciudad en camioneta. Pero no hubo alusiones a lo que sucedió de forma subrepticia: estuvo a punto de viajar a San Juan en la antesala al arribo a Chaco y Corrientes. Los candidatos sanjuaninos estuvieron con Milei y se tomaron fotografías que aparecerán conforme a la intensidad de la campaña. Sin embargo, no apareció por San Juan. ¿Qué pasó?

El mismo jueves, el representante de Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, recibió un llamado de la Casa Rosada. El Presidente tenía la idea de visitar San Juan como hizo en sus épocas de candidato -dos veces, ambas en el Club Social y la Peatonal- y después como jefe del Ejecutivo nacional durante un aniversario del Día del Maestro en la Casa de Sarmiento. La provincia es una de las pocas que tuvo una marcada presencia del León libertario y existían buenas chances de que sucediese de nuevo. Principalmente por la cercanía geográfica con Mendoza y por la buena relación con Peluc, quien actuó, hasta ahora, de una manera vertical a los pedidos de la cúpula de La Libertad Avanza.

Sin embargo, no pasó. El Presidente no llegó a San Juan. Y la provincia ni siquiera aparece en el lote de distritos que Milei visitará en la previa a las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. ¿El mago Peluc puede hacer aparecer a Milei en San Juan? Primero habría que preguntar si es conveniente. Desde el entorno del legislador nacional, aseguraron que la chance está vigente, pero no hay desesperación. De momento, de acuerdo a las fuentes de La Libertad Avanza, los esfuerzos de Peluc están en la organización de la visita del ministro de la Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Para el jefe sanjuanino, según dijeron las fuentes de contacto permanente con el diputado, “una charla con el ministro que más logros tiene” redundaría en mayores beneficios con referentes del ámbito de la producción y la minería. Una charla tipo TEDx de Sturzenegger con su pupilo -su “pichón”-, el candidato a diputado nacional en primer término y exvicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Abel Chiconi, tiene más puntos positivos. Es una manera de tener presencia nacional, como la que ya tuvo con el influencer más cercano a Milei, Iñaki Gutiérrez, sin la necesidad de importar la discusión nacional sobre los presuntos vínculos entre el ahora excandidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.

No obstante, el segundo interrogante a responder es la importancia de San Juan para la Casa Rosada. ¿Dónde está ubicada la provincia en el mapa de calor de Milei? Seguramente muy lejos de la centralidad que hoy tienen Córdoba, Mendoza y Chaco. Los tres distritos tienen una mayor cantidad de habitantes y además existen posibilidades de ganar o, en su defecto, de acceder a un buen número de votos que aporten al triunfo nacional. San Juan, por el contrario, es una provincia periférica en el concierto de las voces del país. “El Presidente siempre es bienvenido y sería un gusto tenerlo”, manifestó otra fuente.

Peluc ya logró que Milei visite San Juan en ocasiones precedentes. La primera vez, como candidato, hubo un acuerdo conjunto para que llegue a la provincia cuyana. La segunda vez, el propio Milei pidió asistir a un acto de campaña. Durante una comida en El Tigre, el León libertario sugirió a Peluc la posibilidad de arribar a San Juan para reforzar presencia. Sobre todo por la buena recepción que obtuvo anteriormente. En tanto, la visita institucional a la Casa de Sarmiento estuvo marcada por un rosqueo político previo de El Jefe, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Para el mileísmo, pese a las características marginales en términos electorales, San Juan es una plaza donde reinó la buena recepción y el alineamiento político irrestricto. Es conocido que Peluc es un hombre de confianza de Karina. La funcionaria del Gobierno nacional llegó, junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, a bendecir al sanjuanino como único responsable del partido La Libertad Avanza. En julio del 2024, ante la Justicia Electoral, quedó asentado que Peluc es el representante del Presidente y coordinador general libertario. Fue la manera de acallar las voces disonantes del concierto que entonaron Sergio Vallejos, Carlos Montiveros y Yolanda Aguero. Los tres quedaron en offside.

Recientemente, justo antes de la presentación de frentes electorales, en agosto de este año, el diputado nacional de Milei tomó la decisión -que podrá tildarse de polémica o exitosa, dependiendo el resultado del 26 de octubre- de jugar en soledad. Peluc blindó al partido La Libertad Avanza de San Juan ante cualquier intento de negociaciones para conformar una alianza política. Convocó al Consejo y al Congreso partidario un sábado a la siesta y dio el batacazo. Desde ese momento, sostuvo la “tabula rasa” para dirigentes que se incorporasen “sin la afiliación partidaria”. Ni siquiera los comentarios sobre presuntas negociaciones de Eduardo “Lule” Menem con el gobernador Marcelo Orrego sirvieron para mosquear a Peluc. Hasta último minuto sostuvo la determinación de ir solo y lo consiguió.

Ergo, no cabe duda de la banca de El Jefe al sanjuanino. En reiteradas ocasiones, Peluc quedó en el centro de la tormenta. Incluso, ante medios nacionales, debió cortar el teléfono o dejar a la mitad alguna respuesta, pero eso no movió el amperímetro para la cúpula de La Libertad Avanza. Por ahora, hasta el resultado de las elecciones, el diputado nacional es el representante inequívoco de Milei en San Juan. ¿Seguirá así después? En el mileísmo hay cierta identificación con un axioma peronista: “El conductor sólo sabe construir éxitos”. En otras palabras, quien no construye un éxito, no es un conductor. Peluc tiene la lapicera del Presidente y también la varita mágica para hacerlo aparecer si es necesario. ¿Sucederá? “Creemos que no va a venir porque tiene que recorrer distritos más densos, solamente vendría si Peluc se lo pide”, dijeron las fuentes.