    • 6 de abril de 2026 - 18:23

    Falleció Juan Luis Romero, juez de la Cámara de Apelaciones de Paz y exsecretario de Gobierno de Gioja

    El magistrado murió este lunes. Tenía 59 años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El juez de la Cámara de Apelaciones de Paz de San Juan, Juan Luis Romero, falleció este lunes a los 59 años, según se confirmó en las últimas horas. La noticia generó pesar en ámbitos judiciales y políticos, donde supo construir una trayectoria marcada por su paso tanto en la función pública como en la magistratura.

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    Romero estaba casado y era padre de tres hijos. En el plano político, tuvo un rol relevante durante el gobierno de José Luis Gioja, donde se desempeñó como una figura clave dentro del Ministerio de Gobierno, actuando en los hechos como un virtual viceministro bajo la conducción de Adrián Cuevas.

    Su desembarco en el Poder Judicial se concretó en 2015, cuando fue designado como juez de la Cámara de Apelaciones de Paz. Su nombramiento fue impulsado por la entonces legisladora Marcela Monti y contó con el aval de la Cámara de Diputados de San Juan.

    Desde ese lugar, Romero desarrolló su labor en uno de los fueros sensibles del sistema judicial provincial, consolidando un perfil técnico con antecedentes en la gestión política. Su fallecimiento dejó una vacante en el tribunal y abre, además, el proceso de designación de su reemplazo.

    La Corte de Justicia envió las condolencias a través de un comunicado institucional. "Con profundo dolor y pesar, el Poder Judicial de San Juan informa el fallecimiento del Dr. Juan Luis Herminio Romero, quien se desempeñaba como Juez de la Cámara de Apelación de Paz desde octubre de 2015. La Corte de Justicia de San Juan envía sus condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento de profundo dolor", lamentó el máximo tribunal.

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