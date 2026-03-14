Juicio por expropiación de YPF: el gobierno de Estados Unidos reivindicó su apoyo a la Argentina

La Procuración del Tesoro de la Nación informó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un Memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo de la moción de emergencia interpuesta por la República Argentina para suspender el proceso de discovery post sentencia en el Juicio por expropiación de YPF .

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Cabe recordar que, en su moción de emergencia presentada el 6 de marzo, la República Argentina solicitó la suspensión de la etapa de producción de documentos (discovery), del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

En su presentación, el Departamento de Justicia sostiene que el discovery actualmente en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad. Señala que este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos. Asimismo, destaca que, al evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y, en ese marco, otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.

En consecuencia, el memorándum solicita que, al resolver la moción presentada por la República Argentina para suspender el discovery, el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores.

La Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza el exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio, agradeció el respaldo del Departamento de Justicia de EEUU y señaló que seguirá “ejerciendo la representación del Estado Nacional con rigor técnico y responsabilidad institucional, en defensa de los intereses de la República Argentina”.

En su documento, el Departamento de Justicia de EEUU, que encabeza Pam Bondi, una de las funcionarias clave del gobierno de Donald Trump, dice que los litigios en Tribunales de Estados Unidos contra estados extranjeros “pueden tener importantes implicancias en materia de relaciones exteriores para Estados Unidos y afectar el trato recíproco que recibe el gobierno estadounidense en los tribunales de otras naciones”.

Esa práctica litigiosa, dice, “está generalmente regida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA por sus siglas en inglés), que, entre otras cosas, establece que los bienes de estados extranjeros en EEUU son, en general, inmunes a la ejecución”.

Por eso, prosigue, “aunque la Corte Suprema sostuvo en Republic of Argentina v. NML Capital (un juicio por el default de 2002) que la FSIA no limita el alcance del descubrimiento posterior a la sentencia sobre los bienes de un estado extranjero, la Corte también reconoció que pueden existir otros fundamentos que limiten dicho descubrimiento”.

Según el Departamento de Justicia norteamericano, “Estados Unidos tiene un interés sustancial en asegurar que los tribunales estadounidenses que supervisan el descubrimiento posterior a la sentencia sobre bienes de estados extranjeros presumiblemente inmunes se adhieran cuidadosamente a los principios básicos de relevancia y sean sensibles a las importantes cuestiones de cortesía internacional, reciprocidad y relaciones exteriores que plantea un descubrimiento potencialmente gravoso”.

Y ahí va al centro de la cuestión, el llamado “Discovery”.

“En este caso -afirma- los demandantes realizaron solicitudes de descubrimiento en el Tribunal de distrito buscando comunicaciones de altos funcionarios argentinos relacionadas con entidades estatales, exigencias que son incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios que involucran a soberanos extranjeros. Al no estar satisfechos con los esfuerzos de Argentina para cumplir, los demandantes han presentado ahora una moción en el tribunal de distrito solicitando la imposición de sanciones monetarias y de otro tipo contra Argentina”.