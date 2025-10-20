Mariana Tellechea: “Realmente no puedo pensar en otra opción que no sea que se haga justicia” La hija mayor del Ing. Raúl Tellechea, desaparecido en democracia, habló con DIARIO DE CUYO sobre cómo transita esta recta final, tras 21 años de lucha y de cara al fallo, que tendrá lugar el martes 21 de octubre.

Más de dos décadas después de la desaparición del Ing. Raúl Tellechea y a casi tres años desde que se inició el juicio, finalmente el martes 21 de octubre tendrá lugar la lectura del fallo por parte del Tribunal Oral Federal. Se trata de un caso histórico en San Juan, que tiene en el banquillo a 7 imputados por “Desaparición forzada de persona” y que desde el primer momento concitó la atención de la sociedad sanjuanina, que ha seguido de cerca y con profundo interés los pormenores del caso. En esa espera, larga, tensa, movilizadora, también está Mariana Tellechea, la hija mayor de Raúl, quien accedió a una entrevista con DIARIO DE CUYO.

Con visibles serenidad y firmeza, aunque por momentos, muy conmovida, Mariana fue desandando el sinuoso camino, que pudo atravesar -confesó- sostenida por el amor de los suyos, la convicción y el profundo deseo -o más bien necesidad- “de verdad y justicia”.

– ¿Cómo te encuentra este momento, de cara al fallo?

– Me pasa que es como una película, se me vienen muchas imágenes, desde el principio, de todo lo que pasamos, todo lo que vivimos…

– ¿Qué pasó en verdad con tu papá? ¿Se dijo alguna vez?

– Jamás. Hay un pacto de silencio muy fuerte entre los acusados, la defensa de ellos trabaja en bloque… Están frente a la posibilidad de una condena a prisión perpetua, imaginate si ese pacto no va a ser fuerte…

– ¿Alguna vez sentiste la necesidad de hablar con alguno de los acusados, de preguntarles, de decirles?

– Nunca he pensado en esa escena. No son personas creíbles para mí, entonces como que no necesito un diálogo con personas así. Yo solo quiero verdad y justicia, no mentira y encubrimiento.

– ¿Y cómo se hace para vivir 21 años así, sin saber?

– Luchando… Pero algo que puede pasar es que nunca se sepa toda la verdad, es una posibilidad. Puede haber condena sin tener el detalle sobre lo que sucedió, porque con que se comprueben las conductas que tipifican el delito, es suficiente para la condena, y está por demás probada la participación de los acusados. La condena puede existir sin que se sepa con exhaustividad cuál fue la secuencia exacta de los hechos…

– Debe ser muy difícil convivir con esa incógnita…

– Mirá, es tanto más grande la necesidad de un final justo, es tan superior, que a mí con la justicia me alcanza. Claro que quisiera saber qué pasó, pero no tengo poder sobre eso, entonces trato de enfocarme en lo otro, y eso es lo que hice estos 21 años. Esa es mi posibilidad y la voy a llevar hasta el final.

– En la calle se dice “Nunca se va a saber qué pasó con Tellechea”

– Y no lo sé, ojalá que sí, pero sí creo que va a haber justicia, creo que tiene que haber justicia, tengo esperanza en que sí… Y ojalá la sociedad sanjuanina así lo sienta también y creo que sí, porque acompañarnos como lo ha hecho, todos estos años, significa que cree lo mismo que nosotros…

– ¿Cree que va a haber justicia o que tiene que haber justicia?

– Claramente el interrogante sobre la justicia ha estado por 20 años, pero la gente salió a la calle a pedir justicia, como nosotros…

– ¿Creés que el “caso Tellechea” será un caso bisagra?

– Yo creo que la justicia está ante la posibilidad de cambiar su historia, de demostrar que existe institucionalmente.

– Si la prueba es suficiente, no debería haber dudas…

– Es lo que esperamos… Lo que puedo decir es que como hija y como participante del Juicio Oral y Público realmente vi una contundencia probatoria.

– ¿Puede haber otra conclusión?

– No lo sé… Sé que la justicia traería la paz que estamos necesitando. Yo tengo una sensación de paz por no haberme quedado quieta en 21 años, siento esa solidez interna, pero también necesito la paz de la justicia. La necesito como hija, como víctima, como ciudadana, como parte de una sociedad, como sanjuanina…

– ¿Y si el fallo no es lo que ustedes esperan?

– Por supuesto que no desconozco que hay instancias siguientes, están Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si hay algo de lo que estamos convencidos con mis hermanos, nuestros abogados y con “Todos x Raúl”, es que vamos a ir con este caso hasta el final. ¿Qué significa? Verdad y Justicia. Pero como en estos 21 años, paso a paso.

– ¿Qué es lo que más te ha movilizado del juicio?

– Ha sido muy extraño escuchar que este caso es un capricho nuestro, como si cuatro hijos, poniendo los piecitos en la Plaza 25, pudieran lograr que un caso inventado, como dicen ellos, llegue a juicio oral. Es extraño, es subestimar a la justicia, desconocer cuántos funcionarios judiciales han participado, han investigado, han trabajado. Están (el juez federal) Leopoldo Rago Gallo, el fiscal Francisco Maldonado y todo su equipo… Se convocó a indagatoria, se pidió intervención telefónica, hubo desgrabaciones, se logró armar la red de imputados, después la elevación a juicio… Yo no sé qué está en la cabeza de los procesados, no sé qué está en la cabeza de sus defensores, no soy abogada, lo que sí sé es que se ha movilizado una provincia, se ha movilizado la Justicia Federal y todo ha conducido a que hoy estemos a días de una esperada condena, el próximo martes.

– ¿Vas a estar presente?

– Sí claro, he asistido casi al cien por ciento de las audiencias. La jornada del martes empezará en la mañana, con las últimas palabras de los imputados, no sabemos quiénes de ellos hablarán… La jueza sí les dijo en la última audiencia que no van a ser preguntados.

– En caso que hablen ¿Estás preparada para escuchar?

– Ya los escuché, porque han hablado antes, aunque no respondieron preguntas, que sí se podían hacer en esa instancia. Los escuché y no hice otra cosa que reforzar mis certezas. Había cosas que no podía creer que dijeran… Nosotros hicimos una acusación contra ellos y como no pudieron resistir esa acusación, inmediatamente empezaron a culparnos a nosotros… Fue muy doloroso escuchar que dijeran que ni a mis hermanos ni a mí nos importó buscar a nuestro papá, cuando hemos caminado baldíos, cerros… Cualquier dato que aparecía, ahí íbamos personalmente, con policías, sin policías, como fuera… Quien diga lo contrario no conoce la realidad. Han dicho hasta que los hijos somos cómplices de una fuga, lo más descabellado que he escuchado en mi vida. Él siempre se desvivió por nosotros, tengo la total certeza de que éramos lo que más amaba en el mundo… (se emociona). Es absolutamente imposible que él nos sometiera a una tortura psicológica así, imposible, no tiene ningún asidero… Pero bueno, es la herramienta que tienen, como no pueden defenderse, nos atacan… Mirá, a nosotros nos siguieron, durante años estuvimos con los teléfonos intervenidos, nunca encontraron nada. A ellos solo les intervinieron dos teléfonos durante 15 días y salió prueba muy relevante para la causa… Y solo fueron 15 días en 18 años, imaginate lo que hubiera sido si los hubieran investigado como a nosotros. Pero no, los ex directivos de la Mutual de la UNSJ estuvieron blindados.

– ¿A qué te referís con eso?

– Los acusados estuvieron blindados por la Policía de San Juan en connivencia con el Poder Ejecutivo y con la Justicia Provincial. Todo eso en el gobierno de José Luis Gioja, blindaje absoluto. Y si no tenés nada que ver ¿por qué tanta mentira, tanto encubrimiento, tanto ocultamiento de pruebas, tanta desviación de la investigación, amenazas…? Si a vos te señalan y sos inocente, desde el primer momento te desnudás ante la familia y te ponés a disposición de la justicia… Nada de eso sucedió.

– Imposible resumir 21 años en pocas palabras, pero ¿qué síntesis podés hacer de todo esto?

– Son 18 años de instrucción y de lucha, tres años de juicio donde el material probatorio que ha sido expuesto es realmente importante. Hay audios muy reveladores que han aparecido en un subsuelo de la ex SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) en Capital Federal, en 2015; y en la ex CAVIC, donde funcionaba la bodega, se encontró una caja donde había desgrabaciones policiales de escuchas telefónicas realizadas durante esos 15 días, en abril de 2006; material que envió la Policía al fiscal Maldonado en 2023. Bueno, hay un cúmulo de pruebas que es impresionante, contundente… Yo realmente no puedo pensar en otra opción que no sea que se haga justicia.

Un día esperado

El martes 21 de octubre, a las 14 hs, se dará a conocer el fallo, en la sede del Juzgado Federal (Mitre y Av. Rioja)

Claves de la causa

* El Ing. Raúl Tellechea desapareció el 28 de septiembre de 2004 y desde entonces sus familiares no cesaron en su búsqueda ni en el pedido de justicia a través de convocantes marchas.

* La investigación se inició en la Justicia local, con dilaciones y maniobras de encubrimiento.

* Luego de la modificación del Código Penal Argentino en 2011, cuando incorporó el artículo 142 ter, que tipificó como delito la desaparición forzada como caso aislado, en 2012 la causa pasó a la Justicia Federal.

* En 2015 el juez procesó a los acusados y en 2017 se confirmaron los procesamientos.

* El 12/12/2022 comenzó el Juicio en el Tribunal Oral Federal. Las juezas son Eliana Ratta (Presidente), Gretel Diamante y Carolina Pereyra.

* En el caso interviene el fiscal Francisco Maldonado.

* 7 son los imputados por la desaparición forzada del Ing. Raúl Tellechea: Miguel Del Castillo, Luis Alonso, Luis Moyano, Eduardo Oro, Alberto Flores, Mario León y Miguel González.

* La teoría de la querella -a cargo del Conrado Suárez Jofré junto a Alejandra Rojo- es que, en el contexto de un grave conflicto en la Mutual del Personal de la UNSJ (el Ing. Raúl Tellechea detectó un manejo irregular de fondos), “los imputados privaron de la libertad a Tellechea el 28 de septiembre de 2004, falsearon la información concerniente a lo ocurrido con él y, con apoyo del Estado, conformaron un plan de ocultamiento e impunidad que mantienen voluntariamente”.

* La defensa de los acusados planteó que el Ing. Tellechea era el responsable de esas maniobras fraudulentas en la Mutual y que por eso se profugó. Le iniciaron una denuncia penal, pero en 2007 Raúl Tellechea fue sobreseído. Posteriormente, los exdirectivos de la Mutual fueron acusados del mismo delito, pero la causa prescribió.

* El cuerpo del Ing. Tellechea nunca fue hallado.

* La querella pide pena máxima, prisión perpetua para los 7 imputados -exdirectivos de la Mutual de la UNSJ, exfuncionarios de la gestión de José Luis Gioja y antiguos miembros de la Policía de San Juan- entendiendo que su rol fue clave tanto para el encubrimiento como para el desvío de la investigación. Suma el pedido de 10 años de prisión para Isabel Ahumada, empleada de la mutual, por contribuir a desviar la investigación. En tanto, no avanzó en la acusación contra el ex arrepentido, Sebastián Cortez Páez, ni contra el exsecretario del Consejo Superior de la UNSJ, Juan Marcelo Cachi.