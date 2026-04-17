    • 17 de abril de 2026 - 12:49

    Orrego participó del homenaje por el aniversario del Holocausto y el Levantamiento del Gueto de Varsovia: "San Juan es un lugar donde podemos vivir con distintos credos en paz"

    Con el objetivo de preservar la memoria histórica y repudiar el odio y la discriminación, autoridades provinciales, instituciones y comunidad judía participaron del acto oficial.

    El acto se realizó este viernes en la mañana.

    El acto se realizó este viernes en la mañana.

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    Este viernes 17 de abril, el gobernador Marcelo Orrego participó de un emotivo acto en conmemoración por el Día del Holocausto y el 83º aniversario del Heroico Levantamiento del Gueto de Varsovia. La actividad se desarrolló en un marco de respeto, memoria y reflexión.

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    El acto tuvo lugar en el monumento a la Shoah, memorial situado en la intersección de Av. Ignacio de la Roza y España y contó con la presencia de autoridades provinciales, representantes religiosos, instituciones educativas, miembros de la comunidad e invitados especiales.

    El Gobernador destacó la importancia de este emotivo e histórico acto y sostuvo “es un compromiso con el pasado y con el futuro, donde millones de judíos murieron por el exterminio y no puede volver a pasar. Debemos destacar que San Juan es un lugar donde podemos vivir con distintos credos en paz”.

    Además, agradeció la presencia y participación del periodista argentino Alfredo Leuco, “un pensador, cuyo suegro fue asesinado por ser judío y que viene a presentar un libro en la legislatura”, explicó.

    Por su parte, Iaron Goransky presidente de la Sociedad Israelita de Beneficencia, se refirió a las cifras del exterminio judío y a la actual guerra en Medio Oriente. Y agregó que “hoy en día aún tenemos que luchar por nuestras vidas. Por suerte contamos con el Estado de Israel, un bastión fuerte y sólido que nos cubre las espaldas y Dios quiera que siga siendo así”.

    “San Juan es un ejemplo de convivencia, ya que compartimos vivencias con la Iglesia Católica, lo que demuestra que la humanidad puede convivir. Nuestro enemigo común hoy es el extremismo, la teocracia, no un pueblo o una religión específica”, agregó.

    Y finalizó su discurso con un deseo que expresa “espero que el año que viene estemos en una situación de paz y armonía”.

    El acto sirvió para poner en valor el deber colectivo de promover el diálogo y la convivencia interreligiosa. Además, el respeto a la diversidad, en todas sus formas, también fue uno de los ejes centrales del mensaje.

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