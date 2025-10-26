El perfil de cada uno de los candidatos sanjuaninos que van por 3 bancas: fichas fuertes y rostros nuevos en la misma boleta Tres frentes y siete partidos compiten en la provincia por lugares en el Congreso.

En esta elección tan importante como atípica, el electorado local se encontrará con una variedad interesante de nombres, ya que conviven políticos y funcionarios de muchísima experiencia con personas que por primera vez se lanzan a competir.

Uno por uno, quiénes son y de dónde provienen los 27 candidatos titulares para representar a San Juan en el Congreso

Partido Libertario

Yolanda Agüero

Una de las primeras en apoyar a Javier Milei desde San Juan fue Yolanda Agüero, quien en estas elecciones irá como primera candidata del Partido Libertario, pero por fuera de la estructura del oficialismo nacional. La referente se presenta en sus redes como presidente del partido, a nivel local y nacional, por el que fue también candidata a gobernadora en 2023. Su formación tiene que ver con la abogacía, pero también con el comercio internacional, turismo y educación. Pese a los primeros acercamientos con el partido libertario del presidente, en 2023 los vínculos se rompieron. El quiebre definitivo llegó cuando en la estructura local que selló Karina Milei en una visita, Agüero quedó afuera y Dino Minozi fue elegido apoderado del partido.

Manuel Alejandro Galdeano

Candidato en segundo término del Partido Libertario, Manuel Alejandro Galdeano, viene del sector empresarial y con experiencia en candidaturas. Gestionó una empresa de transporte de pasajeros, además de estar vinculado al sector turístico. Se mudó a España 12 años donde continuó con el mismo rubro y donde se presentó como candidato del Partido Popular en elecciones europeas.

Nancy Bárbara Illanes

En tercer lugar de la lista Partido Libertario está Nancy Bárbara Illanes. No tiene historia política y se desempeña en la actualidad como docente en Caucete. Es la única mujer que ocupa el tercer espacio dentro de los armados para estas elecciones, donde la estructura más habitual es la de dos hombres al principio y al final y una propuesta femenina como segunda alternativa.

Cruzada Renovadora

Alfredo Avelín Nollens

Uno de los nombres de trayectoria política más largas que se juegan el voto de los sanjuaninos en estas elecciones es el de Alfredo Avelín Nollens. El histórico referente de la Cruzada Renovadora encabeza una lista que no armó frentes con otros partidos para competir por las bancas de diputados nacionales. Lleva más de 50 años involucrado en la vida política de San Juan y fue intendente, asesor en el Senado de la Nación y candidato a gobernador, siempre en el partido que lleva la impronta de su familia. En 2016 fue designado en un instituto nacional gracias al apoyo del ex presidente Mauricio Macri, con quien tuvo vínculo político. Si bien tuvo comunicación con Javier Milei, se alejó del armado nacional por diferencias políticas e ideológicas.

Cármen Chimino

La segunda candidata titular en la lista de la Cruzada Renovadora es Carmen Chimino, abogada, con carrera en el sector público de la provincia. Fue parte de la Asociación del Personal Legislativo de San Juan, donde se desempeñó como secretaria general, tras ser elegida por su colegas en 2015. Por fuera de otras alianzas partidarias, le tocará enfrentar esta elección siendo titular en la lista.

Alejandro Gómez

El actual presidente de la honorable convención de la Cruzada Renovadora fue el elegido como candidato a diputado nacional en tercer término dentro del espacio, que esta vez no hará alianzas con otros sectores. Militante histórico de este sector, ha participado en elecciones anteriores en distintos espacios, pero sin llegar a ganar un lugar por el voto popular. Tiene cinco hijos ya adultos y nietos.

Provincias Unidas

Emilio Baistrocchi

Quien encabeza el listado de la apuesta de los gobernadores dialoguistas, Provincias Unidas, es Emilio Baistrocchi. Vinculado al uñaquismo, empezó su carrera política muy joven y en 2008 se convirtió en el secretario legislativo de Rubén Uñac cuando este era vicegobernador. Encabezó el digesto jurídico de la Cámara de Diputados y en 2015 se convirtió en ministro de Gobierno de Sergio Uñac. Desde ahí se postuló en 2019 a intendente de Capital, donde estuvo cuatro años sin ser reelecto. Tras este traspié electoral, en medio de la interna del peronismo, el ex intendente decidió abrir su propio espacio político en 2024, que cuenta con el apoyo del ex candidato a presidente Juan Schiaretti. Desde ahí firmó la alianza con el espacio federal Provincias Unidas.

Paola Díaz

En segundo término, Provincias Unidas incorporó a una candidata de Calingasta, la docente de educación técnica Paola Díaz. Si bien vivió unos años en el Gran San Juan, para empezar sus estudios en abogacía, volvió al departamento cordillerano para apoyar a sus padres y ahí empezó a desempeñarse en la docencia. Si bien tiene historia de militancia, no ha ocupado cargos electivos hasta ahora.

Pedro Rodríguez

Parte de los objetivos de Provincias Unidas era armar una lista federal con nombres de departamentos fuera del Gran San Juan. En tercer término, eligieron para cumplir con este punto a Pedro Rodríguez, comisario mayor retirado de Caucete. El hombre conoció a Baistrocchi cuando era ministro de Gobierno. Si bien no tiene gran experiencia en la política, está vinculado al ámbito deportivo.

Fuerza San Juan

Cristian Andino

El primer candidato del frente Fuerza San Juan es Cristian Andino, quien fue intendente de San Martín hasta 2023. Ocupó este rol por primera vez en 2003, consiguiendo un segundo mandato tras ser reelecto, por lo que siguió hasta 2011. En ese momento saltó de la política departamental a la provincia y se convirtió en presidente de OSSE, hasta 2015, durante el último periodo de José Luis Gioja. En la elección de ese año volvió a competir y ganar como jefe comunal de su departamento de origen hasta 2023. Como intendente se presentó como candidato a vicegobernador en las últimas elecciones ejecutivas, primero en la fórmula con Sergio Uñac y luego, cuando la Corte Suprema no aprobó la candidatura del ex gobernador, acompañó en la fórmula a Rubén Uñac.

MIRA TAMBIÉN Por las elecciones, el Registro Civil abrirá en horario extraordinario este domingo

Romina Rosas

La actual intendenta de Caucete fue la primera mujer en asumir este cargo en el departamento en 2019. En 2023 repitió su candidatura y fue reelecta y, tras asumir, decidió aplicar la paridad de género dentro de su gabinete. Tras seis años a cargo del departamento, compite por primera vez en un cargo de legisladora nacional, como segunda en la lista de candidatos. Es licenciada en Ciencias Políticas.

Fabián Gramajo

Completando una lista de jefes comunales, Fabián Gramajo se ubica en el tercer puesto de Fuerza San Juan. El justicialista fue electo por primera vez intendente de Chimbas en el año 2015 y consiguió un segundo mandato en 2019 hasta 2023. Gramajo también compitió en las elecciones de gobernador de hace dos años, pero como compañero de fórmula de José Luis Gioja.

Evolución Liberal

Sergio Vallejos

Es el representante más importante de Ideas de la Libertad, Sergio Vallejos. El empresario textil, dueño de Zonda Indumentaria, es referente también del sector de proveedores mineros. No ocupó cargos políticos, aunque sí es parte de la discusión electoral hace tiempo. Fue uno de los primeros en apoyar a Javier Milei desde San Juan, pero luego de no ser convocado en el armado oficial y de diferencias con el actual presidente cuando todavía era candidato, abrió su propio espacio. A estas elecciones llega tras participar como candidato a gobernador en 2023. Durante esa campaña fue noticia porque fue clave en la baja de la candidatura de Sergio Uñac. Presentó una acción en la Justicia para declarar inconstitucional la búsqueda del tercer mandato como gobernador del ex mandatario.

Noelia Herrera

En el segundo lugar de la lista aparece una cara nueva dentro del armado de Ideas de la Libertad. Es Noelia Herrera, quien es empresaria y tiene una estética, por lo que esta elección es su primera medición en las urnas por un cargo público. En sus redes sociales se presenta como coach ontológico, coach organizacional e interesada por la historia. Y, por las redes, hizo su campaña.

Héctor Bastías

Con el último candidato del armado, Ideas de la Libertad cierra un trío de referentes del sector privado. Es que Héctor Bastías, candidato en tercer término, es empresario gastronómico en la provincia y propietario de autos de alquiler. No cuenta con elecciones previas, pero participó en la organización empresarial y durante 2022 empezó a militar por Javier Milei.

Frente de Izquierda

Cristian Jurado

El referente del MST, Cristian Jurado, es quien encabeza la única lista de izquierda que juega en las actuales elecciones. Es profesor de historia y se especializa también en Economía Social, además de una fuerte militancia junto a organizaciones sociales y en jornadas de luchas. Es de familia sanjuanina, aunque nació en Capital Federal y hace más de 10 años se mudó de forma definitiva a San Juan, donde están sus vínculos cercanos. Empezó a militar desde joven en el MST, donde ya fue candidato en distintas listas. La primera vez que le tocó encabezar una fue durante las elecciones a gobernador pasadas en San Juan, donde no logró alcanzar los votos y en la que se polarizó entre Orrego y el peronismo, ganando el primero.

Gloria Cimino

Como es habitual en el armado de los frentes de izquierda, los sectores que participan tienen un referente. En el segundo lugar para estas legislativas está Gloria Cimino, integrante de la Izquierda Socialista, quien actualmente se encuentra jubilada, pero continúa con sus tareas de militancia. Trabajó vinculada a las problemáticas de género en la provincia y es parte de Mujeres en Lucha de San Juan.

Lucas Casciaro

El último de los candidatos del Frente de Izquierda es Lucas Casciaro, quien representa al Partido Obrero. El joven es técnico informático profesional y fotógrafo. Milita en el partido hace más de cuatro años. Es referente con un fuerte activismo en las redes sociales, donde tiene una actividad fluida vinculada a la lucha por sectores precarizados y minorías que pueden verse en situaciones de vulnerabilidad.

Por San Juan

Fabián Martín

El primer candidato de la fuerza oficialista, Por San Juan, es el actual vicegobernador de la provincia, Fabián Martín. También es vicepresidente de Producción y Trabajo y es la segunda vez que se presenta en una elección nacional, luego de intentarlo también en 2013. Su larga participación en política estuvo marcada por su trabajo en Rivadavia, donde fue intendente durante dos periodos. La primera vez que lo eligieron fue en 2015 y luego renovó el apoyo de los vecinos en 2019 hasta 2023. En sus primeros pasos se vinculó con la política deportiva y de ahí se acercó a otros ámbitos, para ser parte del basualdismo, acompañando al ex senador Roberto Basualdo. En 2023 acompañó en la fórmula a Marcelo Orrego y se convirtió en el vicegobernador de la provincia.

Laura Palma

En el armado del oficialismo la segunda candidata es Laura Palma, referente del actual gobernador en Pocito, donde fue concejal a partir de 2019. En la actualidad encabeza el Ministerio de Gobierno, un área que concentra responsabilidades en cuanto a transporte, derechos humanos, juzgados de faltas, trabajo y relaciones institucionales. Es abogada y posee un posgrado en Derecho Empresarial.

Federico Rizo

En el tercer lugar de la lista de Por San Juan está Federico Rizo, quien llegó al armado por el acuerdo entre el orreguismo y el Partido Bloquista. Es diputado provincial, tras ocupar la banca de Horacio Quiroga, el legislador que falleció a principios de año. Es abogado e integra el bloque que encabeza Luis Rueda, que este año decidió cerrar una alianza con el oficialismo provincial.

La Libertad Avanza

Abel Chiconi

Para encabezar la lista, el partido libertario oficializado por Javier Milei y su hermana Karina es Abel Chiconi. Desde el 6 de junio de 2024 empezó a desempeñarse como vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Viene del ámbito técnico, ya que es enólogo y siempre trabajó vinculado al sector, pero la nueva gestión presidencial lo animó a acercarse a la política partidaria. Tras ser elegido como primer candidato del oficialismo nacional, el pasado 2 de octubre renunció al INV para dedicarse por completo a la campaña. Dentro del espacio de La Libertad Avanza, a Chiconi se lo conoce por estar cerca de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación de la gestión del presidente Milei.

Cristina Tejada

En el armado de la Libertad Avanza, en segundo término, aparece Cristina Tejada, con experiencia política, pero sin ocupar cargos electivos aún. Es abogada y empezó su militancia con una asociación que se oponía a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Empezó en el equipo de la actual concejal capitalina de Dignidad Ciudadana Mónica Lobos y terminó acercándose al espacio mileísta.

Juan Sancassani

Los candidatos del partido La Libertad Avanza se completan con Juan Sancassani, abogado y con más recorrido en las urnas de los tres. El candidato viene del Bloquismo, pero se separó a mediados de este año por diferencias políticas y se sumó a las filas del oficialismo nacional. La última vez que se expuso a la voluntad popular fue en 2023, cuando fue candidato a intendente por Santa Lucía.

Ideas de la Libertad

Gastón Briozzo

Quien encabeza la lista de Ideas de la Libertad es Gastón Briozzo, a su vez presidente del espacio. Es contador de profesión y cuenta con experiencia también en el sector emprendedor. En su juventud vivió en Estados Unidos, lo que marcó su pensamiento liberal. Es especialista en comercio exterior y gracias a que vivió en el exterior usó sus conocimientos en idiomas para exportar productos sanjuaninos a otras regiones. No tiene experiencia en la gestión pública, pero su acercamiento a la política fue a través de la organización empresarial, ya que participó en cámaras y organizaciones con distintos puntos de liderazgo. Fue noticia durante la pandemia de Covid-19 ya que elaboró junto a otros sanjuaninos un respirador que fue aprobado por el Área de Bioingeniería del Hospital Rawson. Tiene dos hijos.

En el armado del partido en un principio buscaron integraron un frente con La Libertad Avanza que conduce José Peluc, pero finalmente no consiguieron el espacio que esperaban y terminaron yendo solos a la elección.

Nery Mingolla

La candidata en segundo término a Diputada Nacional por Ideas de la Libertad es Nery Mingolla, la actual vicepresidenta del partido. La mujer es esteticista y emprendedora en este rubro, además de estar capacitándose en couching ontológico. Parte de su militancia tiene que ver con que busca que más mujeres se involucren en la política y también con que es defensora de los animales, algo que se repite en el armado de los partidos libertarios de todo el país. Vive en Pocito y es madre.

Raúl Moreno

Como tercer candidato del espacio está Raúl Moreno, un contador que cuenta también con un máster en economía y finanzas, es asesor financiero y docente. Es uno de los más activos en redes sociales del armado, ya que publica frecuentemente actualizaciones sobre la situación de la economía y opiniones propias y ajenas vinculadas a este ámbito. También se destaca por su costado deportivo, ya que es runner y se suma a competencias y eventos tanto en San Juan como fuera de la provincia.