Un acuerdo judicial con la Corte de Chile pone a JusticIA en el centro y abre una vía de formación para jueces sanjuaninos

La inteligencia artificial desarrollada por el Poder Judicial de San Juan sumó escenario de proyección internacional. La Corte Suprema de Justicia de Chile manifestó interés en conocer la plataforma de IA generativa sanjuanina y firmó un convenio de cooperación que también contempla la capacitación de jueces y funcionarios en el sistema procesal penal acusatorio adversarial.

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El acuerdo fue firmado en Santiago de Chile por el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, y la presidenta del máximo tribunal chileno, Gloria Ana Chevesich Ruiz. La iniciativa apunta al intercambio de tecnología, conocimientos y buenas prácticas entre ambas instituciones, con dos ejes centrales: la inteligencia artificial aplicada a la gestión judicial y la formación en materia penal.

Uno de los puntos que despertó el interés de la Justicia chilena es JusticIA, la plataforma de inteligencia artificial generativa implementada por el Poder Judicial sanjuanino. Tal como publicó DIARIO DE CUYO, recientemente tuvo el registro de marca.

El convenio abre una nueva instancia para compartir la experiencia tecnológica desarrollada en la provincia y, al mismo tiempo, incorporar conocimientos de otros sistemas judiciales. En ese intercambio, San Juan buscará aprovechar la trayectoria chilena en el sistema penal acusatorio, mientras que el máximo tribunal de Chile mostró interés en conocer los avances locales en inteligencia artificial.

El registro de la marca JusticIA fue uno de los antecedentes que DIARIO DE CUYO abordó en su cobertura sobre la incorporación de inteligencia artificial al trabajo judicial. La plataforma forma parte de la estrategia del Poder Judicial sanjuanino para incorporar herramientas tecnológicas a la gestión de la Justicia.

El desarrollo también fue tema de una entrevista al juez supremo peruano Ramiro Bustamante Zegarra, en el marco de los vínculos de cooperación entre la Corte sanjuanina y la Justicia de Perú.

Durante una conversación con este medio, el juez destacó que la plataforma había sido desarrollada por técnicos del propio Poder Judicial de San Juan, sin contratar una empresa internacional, y calificó el trabajo como “una labor titánica”.

La experiencia tecnológica sanjuanina se convirtió así en uno de los puntos de interés para el intercambio con otros poderes judiciales de la región. El convenio con Chile se suma al antecedente peruano y amplía las posibilidades de cooperación en materia de innovación judicial.

Capacitación en el sistema penal acusatorio

El segundo eje del convenio está vinculado con la formación en el sistema procesal penal acusatorio adversarial. En esta materia, la Corte sanjuanina buscará aprovechar la experiencia institucional chilena y su estructura de formación judicial para fortalecer la preparación de magistrados y funcionarios de la provincia.

Para avanzar en ese objetivo, ambas instituciones promoverán cursos, pasantías y capacitaciones conjuntas, tanto virtuales como presenciales. La propuesta contempla instancias de intercambio que permitan compartir conocimientos y prácticas entre las dos jurisdicciones.

De esta manera, el acuerdo plantea una cooperación en dos direcciones: Chile podrá conocer la experiencia de San Juan en inteligencia artificial generativa aplicada a la Justicia, mientras que la provincia buscará incorporar herramientas y conocimientos a partir de la trayectoria chilena en materia penal acusatoria.

En el encuentro participaron, por San Juan, el subsecretario administrativo de la Corte de Justicia, Mauricio Cerezo. Por Chile estuvieron presentes el secretario criminal y relator de la Corte Suprema, Jorge Sáez Martín; el subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Alex Saravia; la directora interina suplente de esa corporación, Andreina Olmo Marchetti; la jefa de Estrategia y Seguimiento, Isabel Danovaro; y el jefe subrogante del Departamento Jurídico, Rodrigo Escudero.