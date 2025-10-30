Receta de Key lime pie: una tarta de lima rica, fácil y en minutos Es como un lemon pie, pero mucho más suave.

La tarta de lima o Key lime pie es un postre de origen estadounidense hecho con zumo de lima, yemas de huevo y leche condensada en una corteza de tarta. En esta nota, receta rica, fácil y en minutos.

Receta de key lime pie

Rinde: una tarta pequeña (8 porciones).

Tiempo total de preparación: 70 minutos

Ingredientes de la key lime pie perfecta

Para la masa

1 cucharada de azúcar.

100 gr de manteca pomada.

1 cucharada de licor.

300 gr de galletitas dulces (de sabor vainilla).

Para el relleno

6 yemas.

800 ml de leche condensada.

2 limas ralladas. Opcional: un toque de ralladura de limón.

240 ml de jugo de lima.

Para la decoración

200 ml de crema de leche (natilla).

40 gr de azúcar impalpable.

2 limas.

Cómo preparar un key lime pie fácil y rápido

Para la masa del key pie

Para la base, procesar las galletitas junto con el azúcar. Agregar la manteca fundida y el licor. Mezclar hasta que quede todo bien integrado. Colocar en un molde desmontable (o en un aro) de 26 cm de diámetro, cubrir la base y los laterales presionando bien con la parte de atrás de una cuchara. Llevar a heladera por 15 minutos y luego a horno precalentado a 180° C por otros 10 minutos. Reservar.

Key lime pie.

Para el relleno del key pie

Mezclar leche condensada, las ralladuras, el jugo de lima y por último agregar yemas de huevo. Batir hasta integrar todo muy bien.

Armado