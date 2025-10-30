La tarta de lima o Key lime pie es un postre de origen estadounidense hecho con zumo de lima, yemas de huevo y leche condensada en una corteza de tarta. En esta nota, receta rica, fácil y en minutos.
Receta de key lime pie
Rinde: una tarta pequeña (8 porciones).
Tiempo total de preparación: 70 minutos
Ingredientes de la key lime pie perfecta
Para la masa
- 1 cucharada de azúcar.
- 100 gr de manteca pomada.
- 1 cucharada de licor.
- 300 gr de galletitas dulces (de sabor vainilla).
Para el relleno
- 6 yemas.
- 800 ml de leche condensada.
2 limas ralladas.
- Opcional: un toque de ralladura de limón.
- 240 ml de jugo de lima.
Para la decoración
- 200 ml de crema de leche (natilla).
- 40 gr de azúcar impalpable.
- 2 limas.
Cómo preparar un key lime pie fácil y rápido
Para la masa del key pie
- Para la base, procesar las galletitas junto con el azúcar.
- Agregar la manteca fundida y el licor. Mezclar hasta que quede todo bien integrado.
- Colocar en un molde desmontable (o en un aro) de 26 cm de diámetro, cubrir la base y los laterales presionando bien con la parte de atrás de una cuchara.
- Llevar a heladera por 15 minutos y luego a horno precalentado a 180° C por otros 10 minutos. Reservar.
Para el relleno del key pie
Mezclar leche condensada, las ralladuras, el jugo de lima y por último agregar yemas de huevo. Batir hasta integrar todo muy bien.
Armado
- Colocar este relleno sobre la masa pre cocida y llevar a un horno bajo (130, 140ºC) hasta que coagule (unos 20, 25 minutos más). Al mover la tartera el relleno se tiene que mover como una especie de gelatina, no tiene que estar líquido.
- Una vez cocido llevar al frío.
- Batir la crema de leche junto al azúcar impalpable hasta lograr una crema chantilly firme.
- Una vez que la tarta está bien fría decorar con crema chantilly y rodajas de lima.
