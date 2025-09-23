Tarta de dulce de leche, una tarta sencilla, rica y sin horno. Sin duda, esta es una tarta que si la probáis repetiréis, ya que queda muy buena, jugosa y con un sabor suave a dulce de leche.
Nosotros no le ponemos azúcar porque el dulce de leche lleva bastante, aunque cabe destacar que al llevar leche y nata el dulzor se rebaja bastante. Por ello, si quieres que quede más dulce, puedes añadir unas cucharadas de azúcar.
Ingredientes de tarta de dulce de leche
- 500 mililitros de nata para montar (crema de leche)
- 500 mililitros de leche
- 200 gramos de queso crema
- 3 sobres de cuajada o agar-agar
- 400 gramos de dulce de leche
- 150 gramos de galletas
- 75 gramos de mantequilla (⅓ taza)
Cómo hacer Tarta de dulce de leche
- Prepara la base de la tarta. Para ello, tritura las galletas con un robot de cocina o con un rodillo y funde la mantequilla poniéndola unos segundos en el microondas. En un bol, mezcla las galletas con la mantequilla hasta formar una pasta húmeda.
- Cubre el fondo de un molde desmontable con la masa e introdúcelo en la nevera unos 30 minutos para empezar a preparar el relleno de la tarta de dulce de leche. Truco: Nosotros hemos usado un molde de unos 23 cm de diámetro.
- Pon una cazuela al fuego con la nata y la mitad de la leche. Cuando empiece a estar caliente, añade el queso y el dulce de leche. Ve removiendo para que quede todo desecho y bien mezclado. Puedes preparar tu propio dulce de leche consultando las recetas de este artículo: “Cómo hacer dulce de leche”.
- Mientras se calienta la preparación del cazo, vierte la leche restante en un vaso y disuelve los sobres de cuajada uno a uno, removiendo constantemente para que se deshagan bien. Si lo prefieres, puedes utilizar tres láminas de gelatina neutra o agar-agar.
- Cuando empiece a hervir lo mezcla del cazo, añade la leche con la cuajada y mezcla con unas varillas. Una vez que observes que la preparación empieza a espesar y a hervir, retira el cazo del fuego.
- Deja reposar la mezcla unos 10 minutos para que se temple, removiendo para evitar que se forme una capa sólida encima. Saca el molde de la nevera con la base de galletas, incorpora toda la mezcla e introduce la tarta de dulce de leche y galletas en la nevera unas 4-5 horas o déjala toda la noche.
- Al momento de servir, retira la tarta de la nevera y desmóldala con cuidado. Puedes decorar la tarta de dulce de leche con frutos secos, virutas de chocolate, caramelo líquido, galletas trituradas, nata montada o disfrutarla sin ninguna decoración.