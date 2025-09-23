Receta de tarta de dulce de leche: una preparación sencilla, paso a paso En esta nota podés conoce esta rica receta.

Tarta de dulce de leche, una tarta sencilla, rica y sin horno. Sin duda, esta es una tarta que si la probáis repetiréis, ya que queda muy buena, jugosa y con un sabor suave a dulce de leche.

Nosotros no le ponemos azúcar porque el dulce de leche lleva bastante, aunque cabe destacar que al llevar leche y nata el dulzor se rebaja bastante. Por ello, si quieres que quede más dulce, puedes añadir unas cucharadas de azúcar.

Ingredientes de tarta de dulce de leche

500 mililitros de nata para montar (crema de leche)

500 mililitros de leche

200 gramos de queso crema

3 sobres de cuajada o agar-agar

400 gramos de dulce de leche

150 gramos de galletas

75 gramos de mantequilla (⅓ taza)

Cómo hacer Tarta de dulce de leche