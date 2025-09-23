El Nesquik es un producto elaborado con base de cacao y azúcar, promocionado para su uso diluido en leche para ofrecer en desayunos y meriendas a niños y fanáticos del chocolate. Sin embargo, en esta oportunidad, queremos mostrarte cómo utilizarlo como parte de los ingredientes de un húmedo, esponjoso y delicioso bizcochuelo.

Por ser un producto que ya contiene azúcar, reduciremos el agregado respecto a otras recetas.

Ingredientes para preparar Torta Nesquik

  • 100 gramos de harina 0000
  • 30 gramos de Nesquik
  • 1 huevo
  • ½ taza de leche (120 mililitros)
  • 1 cucharada postre de café instantáneo
  • ¼ taza de azúcar (50 gramos)
  • ¼ taza de aceite
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada postre de polvo para hornear
  • ¼ cucharada postre de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharada postre de esencia de vainilla

Cómo hacer Torta Nesquik

  1. Bate el huevo a temperatura ambiente con la pizca de sal mientras agregas en forma de lluvia el azúcar. Truco: deberá resultar una preparación esponjosa.
  2. Añade el aceite y bate hasta emulsionar para agregar la leche junto con la esencia de vainilla y concluir así con los ingredientes húmedos de este bizcochuelo.
  3. Añade los ingredientes secos de esta receta, es decir, la harina, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio, el café instantáneo y el Nesquik. Si tienes, recomendamos agregar una cucharada de cacao amargo para proporcionar un color más intenso a tu bizcochuelo. Truco: si lo deseas, puedes reemplazar la harina por leudante, en cuyo caso no será necesario añadir el polvo para hornear ni el bicarbonato.
  4. Precalienta el horno a 160 ºC y prepara el molde donde cocinarás tu torta fácil de Nesquik. Recomendamos que el mismo sea desmontable y lo cubras por dentro con papel manteca, mientras que por fuera con papel aluminio.
  5. Integra los ingredientes de tu bizcochuelo con movimientos envolventes para no bajar el batido, no mezcles demasiado, sino quedará duro. Vuelca la preparación en el molde que habías preparado previamente y cocínalo en el horno precalentado a 160 ºC por unos 30 minutos o hasta que, al pinchar, no salgan restos de la preparación.
