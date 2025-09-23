El Nesquik es un producto elaborado con base de cacao y azúcar, promocionado para su uso diluido en leche para ofrecer en desayunos y meriendas a niños y fanáticos del chocolate. Sin embargo, en esta oportunidad, queremos mostrarte cómo utilizarlo como parte de los ingredientes de un húmedo, esponjoso y delicioso bizcochuelo.
Por ser un producto que ya contiene azúcar, reduciremos el agregado respecto a otras recetas.
Ingredientes para preparar Torta Nesquik
- 100 gramos de harina 0000
- 30 gramos de Nesquik
- 1 huevo
- ½ taza de leche (120 mililitros)
- 1 cucharada postre de café instantáneo
- ¼ taza de azúcar (50 gramos)
- ¼ taza de aceite
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada postre de polvo para hornear
- ¼ cucharada postre de bicarbonato de sodio
- 1 cucharada postre de esencia de vainilla
Cómo hacer Torta Nesquik
- Bate el huevo a temperatura ambiente con la pizca de sal mientras agregas en forma de lluvia el azúcar. Truco: deberá resultar una preparación esponjosa.
- Añade el aceite y bate hasta emulsionar para agregar la leche junto con la esencia de vainilla y concluir así con los ingredientes húmedos de este bizcochuelo.
- Añade los ingredientes secos de esta receta, es decir, la harina, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio, el café instantáneo y el Nesquik. Si tienes, recomendamos agregar una cucharada de cacao amargo para proporcionar un color más intenso a tu bizcochuelo. Truco: si lo deseas, puedes reemplazar la harina por leudante, en cuyo caso no será necesario añadir el polvo para hornear ni el bicarbonato.
- Precalienta el horno a 160 ºC y prepara el molde donde cocinarás tu torta fácil de Nesquik. Recomendamos que el mismo sea desmontable y lo cubras por dentro con papel manteca, mientras que por fuera con papel aluminio.
- Integra los ingredientes de tu bizcochuelo con movimientos envolventes para no bajar el batido, no mezcles demasiado, sino quedará duro. Vuelca la preparación en el molde que habías preparado previamente y cocínalo en el horno precalentado a 160 ºC por unos 30 minutos o hasta que, al pinchar, no salgan restos de la preparación.
