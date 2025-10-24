La Joaqui sorprendió con su producción más osada: en la bañera y cubierta de espuma Se fotografió divertida y mostró su maquillaje en primer plano.

No quedan muchas dudas de que La Joaqui es una de las figuras más audaces de la escena de la música actual, pero cada posteo o aparición publica que hace la cantante, sobre el escenario o en sus redes sociales, lo reconfirma. ¿La última prueba?

La intérprete de Todo vuelve, que actualmente se luce también en la cocina de Master Chef Celebrity, compartió con sus seguidores de Instagram una sesión de fotos en el baño, al borde de la censura.

Fotografiada dentro de una bañera, se mostró cubierta de espuma. Aunque no llevó ropa, el estilismo se destacó por el beauty look: el pelo mojado peinado hacia atrás y maquillaje glam con sombras blancas, delineado cat eye, rubor en las mejillas, labios nude delineados y brillos por todo el rostro.

Con actitud sensual en las dos primeras postales, en una tercera sacó a relucir su sentido del humor al mostrarse sumergida en la espuma hasta el cuello, como si estuviese a punto de ahogarse. Además, posó con la lengua afuera y el gesto de “amor y paz” en ambas manos.

Como era de esperarse, el posteo fue furor entre sus fanáticos, que le dejaron más de 200 mil me gusta en menos de 24 horas y la elogiaron con mensajes como “Wow”, “Te amo”, “Qué reina” y “Qué mujer”. Famosas como Evangelina Anderson y Candelaria Tinelli también la piropearon.