    • 15 de marzo de 2026 - 08:44

    Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este domingo 15 de marzo

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado la temperatura máxima en San Juan llegará a los 33°C.

    Estado del tiempo.-
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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Durante la mañana el tiempo se presentará con cielo parcialmente nublado. Para la tarde, se espera el momento más cálido del día, con temperaturas cercanas a los 30°C y vientos moderados provenientes del sector norte que rotará al noroeste por la tarde y al norte por la noche.

    Para el domingo la máxima será de 33°C.

    Pronóstico del tiempo en San Juan

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