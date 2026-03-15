Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este domingo 15 de marzo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado la temperatura máxima en San Juan llegará a los 33°C.

Elpronóstico del tiempo en San Juan para este domingo 15 de marzo anticipa una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubica alrededor de los 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 33°C durante la tarde.

Durante la mañana el tiempo se presentará con cielo parcialmente nublado. Para la tarde, se espera el momento más cálido del día, con temperaturas cercanas a los 30°C y vientos moderados provenientes del sector norte que rotará al noroeste por la tarde y al norte por la noche.

Para el domingo la máxima será de 33°C.