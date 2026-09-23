La empresaria compartió una selfie desde el baño de su casa en Italia y volvió a captar la atención de sus seguidores con una imagen que rápidamente se viralizó.

La provocativa foto de Wanda Nara frente al espejo y con casi nada de ropa

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Wanda Nara volvió a encender las redes sociales con una de sus ya clásicas publicaciones. Desde Italia, la mediática compartió una selfie frente al espejo en la que posó con una diminuta tanga roja y el torso descubierto, cubriéndose el pecho con el brazo mientras sostenía el celular.

La imagen fue publicada en sus historias de Instagram y no tardó en multiplicarse entre sus seguidores, que destacaron una vez más su estilo provocador y la confianza con la que suele mostrarse en las redes.

En la postal, Wanda aparece frente al espejo del baño mientras sostiene un cepillo de dientes y su teléfono con funda naranja. Como detalle, acompañó la historia con la frase “Buongiorno Principessa”, junto a la bandera de Italia, en un guiño al país donde pasa gran parte de su tiempo.

El ambiente minimalista y algunos de sus objetos personales sobre la mesada también quedaron a la vista en la imagen, que rápidamente comenzó a circular entre cuentas dedicadas a seguir la actualidad de la empresaria.