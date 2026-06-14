Día del Padre: regalar bienestar también es una forma de decir "te quiero"

En los últimos años, el concepto de autocuidado dejó de ser una tendencia asociada exclusivamente al universo femenino para convertirse en una práctica cada vez más incorporada por los hombres. En este contexto, el Día del Padre surge como una oportunidad para elegir regalos que trasciendan lo material y apunten a mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar.

Día del Padre low cost: las propuestas que ofrecen los bazares de San Juan a menos de $50.000

Lejos de los obsequios tradicionales, las experiencias vinculadas al cuidado personal ganan protagonismo entre las opciones más valoradas. Los tratamientos orientados al bienestar no solo contribuyen a mejorar la apariencia física, sino que también ayudan a fortalecer la autoestima, reducir el estrés y promover hábitos saludables.

Entre las consultas más frecuentes se encuentran los tratamientos faciales destinados a combatir arrugas, manchas y flacidez, problemáticas que afectan a hombres de distintas edades. Dentro de las alternativas disponibles, el HIFU facial se destaca por estimular la producción natural de colágeno y generar un efecto tensor sin necesidad de procedimientos invasivos. A ello se suman opciones como Hollywood Peel, Dermapen y radiofrecuencia, técnicas que mejoran la calidad de la piel, aportan luminosidad y ayudan a retrasar los signos del envejecimiento.

El cuerpo ocupa un lugar importante dentro de las demandas masculinas actuales. Cada vez son más quienes buscan reducir adiposidad localizada y mejorar la definición corporal mediante tecnologías como criolipólisis plana, HIFU corporal, ultracavitación y radiofrecuencia, siempre como complemento de hábitos saludables, actividad física regular y alimentación equilibrada.

Sin embargo, el bienestar va mucho más allá de la estética. Las experiencias de spa y relajación se consolidan como una de las propuestas más elegidas para homenajear a papá. Circuitos de masajes relajantes, sesiones de presoterapia y tratamientos destinados a aliviar tensiones musculares permiten combatir el estrés cotidiano y favorecer la recuperación física, especialmente en personas que practican deportes o realizan actividad física frecuente.

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A estas alternativas se suman los servicios de rehabilitación y recuperación deportiva, orientados a optimizar el rendimiento, prevenir lesiones y acelerar los procesos de recuperación post entrenamiento.

La salud capilar

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Este es otro de los aspectos que despierta creciente interés entre los hombres. Frente al aumento de consultas relacionadas con la caída del cabello, especialistas ofrecen protocolos personalizados que incluyen Dermapen capilar, láser de baja potencia, alta frecuencia y masoterapia capilar. Estas técnicas buscan estimular el cuero cabelludo, mejorar la circulación sanguínea y potenciar los tratamientos específicos indicados para cada paciente Por otra parte, la depilación definitiva continúa posicionándose entre los procedimientos más solicitados por el público masculino. Espalda, pecho, abdomen, hombros y cuello figuran entre las zonas más demandadas por quienes buscan practicidad, comodidad e higiene en su rutina diaria.

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Con el objetivo de ampliar la oferta de servicios vinculados a la salud, la estética y el bienestar integral, recientemente se concretó la fusión de espacios de trabajo del Centro Dermatofuncional, fortaleciendo una propuesta que busca responder a las necesidades actuales tanto de hombres como de mujeres.

En el Día del Padre, los tratamientos de bienestar, estética y salud masculina se posicionan como una alternativa innovadora para regalar experiencias con beneficios duraderos.

Las sedes funcionan en Del Bono 194 Sur y en Alem 360 Sur, bajo la dirección de la licenciada Yrina Ygonett, kinesióloga especialista en Dermatofuncional.

En este Día del Padre, la invitación es a pensar en regalos que dejen una huella positiva y duradera. Experiencias orientadas al bienestar, la salud y el cuidado personal representan una forma diferente de homenajear a quienes acompañan cada día. Porque cuidar a papá también es ayudarlo a sentirse mejor.