Recetas con verduras de estación: prácticas, económicas y saludables

Es bueno priorizar los alimentos propios de cada temporada a la hora de comer porque son los que fueron tomados de la tierra hace menor tiempo y, por lo tanto, son los que se van a encontrar más frescos, maduros y económicos.

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A su vez, se entiende que, en las verdulerías, las frutas y verduras de estación que son de producción nacional o provincial siempre son las que están a mejor precio y encima son las más ricas. Cuanto más cerca están las cosas que consumimos, menos efecto contaminante tiene su transporte.

Pensar múltiples maneras de aprovechar un mismo alimento, es la tarea de toda persona que tiene a su cargo la comida del día a día. Es la pregunta de toda ama de casa ¿qué comemos? Por ello te presentamos recetas prácticas preparadas con verduras de estación para aprovechar durante la semana y armar tu menú.

1 atado de espinaca

1 huevo

1/2 taza de harina

Queso rallado a gusto (use parmesano)

Queso mozzarella (para el relleno)

Nuez moscada a gusto

Sal y pimenta

Para la salsa blanca:

50 grs manteca

50 grs harina

1 taza de leche

Nuez moscada

Sal y pimienta

Preparación:

Paso 1: Cortar la espinaca y llevar a una sartén hasta que este tierna. Retirar y quitar el excedente de agua.

Paso 2: Para la masa, primero quitar el excedente de agua de la ricota con ayuda de un trapo. Luego integrarla con el huevo, la espinaca, los condimentos, el queso y por último la harina. Unir, no amasar, hasta que se integre todo. Formar bolitas y rellenar con queso en el centro.

Paso 3: Para la salsa blanca, derretir la manteca, poner la harina y formar un roux. Luego incorporar la leche caliente/tibia de a poco hasta que vaya tomando cuerpo. Condimentar a gusto.

Paso 4: En agua hirviendo poner los malfatis, hasta que floten. Retirar y colocar en bandeja para horno con una base de la salsa blanca y queso rallado. Volver a tirarles salsa por encima y mucho queso rallado. Llevar a horno hasta gratinar. Estas pastas son muy fáciles de hacer, y son espectaculares.

Lasaña de espinaca con champiñones y ricota

2

Ingredientes:

Masa:

400 gr de harina

4 huevos

Relleno:

Champiñones 1 lata

Cebollas 1 u

Sal y pimienta

Perejil picado

Queso crema 2 cdas

3 atados de espinaca

Ricota 1 paquete

Queso rallado c/n

Nuez moscada

Huevo 1

Salsa:

Tomates cubeteados

Salsa blanca

Preparación:

Paso 1: Para el relleno de champiñones: Picar los champiñones. Calentar una sartén y saltear la cebolla con un poco de aceite. Salpimentar hasta transparentar. Incorporar los hongos picados hasta dorar. Una vez cocido colocar en un bol, mezclar con un poco de queso crema, perejil y salpimentar. Reservar.

Paso 2: Para el relleno de espinaca y ricota: Saltear la espinaca con un poco de ajo, escurrir y picar. Colocar en un bol, agregar el queso rallado, la ricota, 1 huevo, nuez moscada, sal y pimienta.

Paso 3: Para el armado: Colocar en la base la masa blanqueada y rellenar la primera capa con la mezcla de ricota. Colocar otra capa de masa y rellenar con el pesto de tomate. Terminar de rellenar con la mezcla de champiñones. Cubrir con un poco de salsa blanca y un poco de queso. Gratinar.

Pastel de zucchini

3

Ingredientes para un molde de 24 cm:

3 huevos

4 cucharadas de crema de leche

2 Zucchinis grandes o 3 pequeños

Queso rallado (lo que te guste)

Sal a gusto

Preparación:

Paso 1: Cortar los zucchini en rodajas bien finitas, idealmente pasándolos por una mandolina.

Paso 2: Colocar los zucchini en un bol y agregar el queso, la crema, la sal y por último los huevos, mezclar.

Paso 3: Pasar a un recipiente para horno, preferentemente forrado con papel manteca húmedo. Llevar a horno hasta dorar.

Paso 4: Dejar enfriar y desmoldar.

Boniato asado con ricota, tomates secos y albahaca

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Ingredientes:

1 boniato.

2 cdas de ricota.

4-5 tomates secos.

Queso parmesano rallado.

Albahaca fresca.

Sal y pimienta.

Aceite de oliva.

Preparación:

Paso 1: Ponemos el boniato sobre papel de aluminio, salpimentamos al gusto, un buen chorro de aceite de oliva, envolvemos bien y cocinamos 60 minutos a 200 grados. Dejamos enfriar ligeramente dentro del horno (40 minutos a 200 grados en airfryer).

Paso 2: Cortamos el boniato por la mitad, ponemos sal.

Paso 3: Añadimos ahora la ricota y removemos la pulpa del boniato, dejando trocitos.

Paso 4: Añadimos el tomate seco troceado, parmesano rallado, albahaca fresca, pimienta al gusto y aceite de oliva. Y listo, ¡a disfrutar!