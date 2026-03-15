Semana de la Moda en la Red Carpet: Tendencias en cortes de pelo que llevaras este otoño invierno 2026

Después de varias temporadas dominadas por el pelo bien largo y peinados muy pulidos, la estética empieza a moverse hacia algo más natural. Las pasarelas de la Semana de la Moda de Milán y las red carpets lo dejaron claro: el lujo ahora está en lo simple.

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La nueva sofisticación no busca esconder la textura real del pelo. Al contrario: la abraza. Se ven ondas suaves, volumen en la raíz, mechones sueltos y cortes que se adaptan al movimiento natural.

La idea no es que el peinado quede perfecto, sino que tenga vida. Y lo interesante es que estas tendencias no solo funcionan en eventos o producciones: también se integran fácil al día a día.

Una de las tendencias más claras de 2026 es el llamado efecto despeinado . Ese look effortless que parece armado en dos minutos, pero que en realidad tiene intención. En pasarelas y eventos se vio con colitas bajas sin pulido extremo, mechones sueltos y texturas que dejan ver el movimiento natural del pelo.

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Si tu pelo es muy lacio y quieres recrearlo, podes sumar un poco de volumen en la raíz. Proba inclinar la cabeza hacia abajo y cardar suavemente antes de armar una colita baja. Después, peina apenas con un peine de púas para ordenar sin perder textura. También podes sumar productos que ayuden a crear cuerpo: spray texturizador, polvos de volumen o spray de agua salada.

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Otra tendencia fuerte es el regreso del corte midi. Después del reinado del pelo XXL, vuelve el largo a la altura de los hombros. Es un corte equilibrado, fácil de peinar y muy versátil. Permite llevar el pelo suelto, sumar ondas suaves o armar peinados rápidos sin perder movimiento. Además, tiene algo clave: funciona bien en distintas edades y estilos.

Capas invisibles y la raya que cambia todo

El movimiento también aparece en los cortes, aparecen las capas largas e invisibles. No se trata de capas cortas ni de un estilo marcado tipo mullet. La idea es mucho más sutil: un capeado largo que apenas se percibe, pero que logra que el pelo tenga más movimiento y volumen natural. Esta técnica está levemente inspirada en el corte mariposa, aunque con una estructura mucho más suave. Otro detalle que vuelve con fuerza es la raya al costado. Puede parecer mínimo, pero cambia por completo el resultado final del peinado.

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Mover la raya hacia un lado genera volumen instantáneo en la raíz y suaviza la estructura del rostro. Si siempre la llevas al medio, proba cambiarla para ver cómo se transforma el look.

Además, los especialistas suelen recomendar modificar la raya un par de veces al año. Así evitas que el cuero cabelludo reciba siempre sol en el mismo punto y también ayudas a que la raíz recupere volumen.

Menos perfección, más movimiento

Si algo queda claro al mirar las tendencias de 2026 es que el pelo se libera de la rigidez. El estilo ahora pasa por acompañar la textura natural, elegir cortes que se muevan bien y peinados que no requieran demasiada estructura. Podes sumar volumen, cambiar la raya o animarte a un largo midi. Son ajustes simples que transforman el look sin necesidad de cambios extremos. La clave está en algo muy actual: que tu pelo se vea auténtico y vaya con vos.

Fuente: Para Ti