    • 19 de abril de 2026 - 06:00

    Espacios difíciles: cómo convertir pasillos en lugares creativos

    Hay pasillos, espacios reducidos o lugares al aire libre en los cuales es difícil resolverlos. Por ello el paisajismo actual entiende que no se trata de llenar de plantas sino de leer y diseñar el espacio.

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    Por María Inés Montes

    Un buen jardín urbano no necesita grandes superficies ni presupuestos desmesurados, sino criterio y una idea clara. Durante décadas, el pasillo fue el pariente pobre del jardín. Un espacio de paso, angosto, sombrío, condenado al baldosón o resignado a la maceta heroica que intenta sobrevivir.

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    Sin embargo, en clave de diseño paisajístico, esos metros difíciles son un campo de ensayo privilegiado. Porque cuando el espacio aprieta, el proyecto afina la creatividad.

    Sombra, muros altos, visuales cortadas: lejos de ser problemas, estas condiciones definen el carácter del lugar. El paisajismo contemporáneo entiende que no se trata de llenar de plantas, sino de leer el espacio, asumir sus reglas y diseñar a partir de ellas. Un jardín bien pensado no disimula sus límites: los convierte en identidad

    De pasillos angostos a jardines

    Un pasillo puede ser mucho más que un corredor verde. Puede convertirse en una secuencia, casi cinematográfica, donde el ojo avanza por capas: follajes que se repiten, texturas que dialogan, luces que se filtran entre hojas.

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    Sombra, muros altos, visuales cortadas: estas condiciones definen el car&aacute;cter del lugar

    Sombra, muros altos, visuales cortadas: estas condiciones definen el carácter del lugar

    La clave está en trabajar la verticalidad. Muros verdes, trepadoras bien conducidas, macetas altas que marcan ritmo. En lugar de pensar el pasillo como un lugar para poner plantas, conviene pensarlo como un recorrido. ¿Qué se ve al entrar? ¿Dónde descansa la mirada? ¿Qué queda sugerido y no completamente revelado? El paisajismo es un excelente narrador.

    Menos plantas, más proyecto

    Hay patios donde el sol entra mal, esquinas donde nada parece prosperar, fondos residuales que sobreviven a fuerza de resignación. En esos espacios, el error más común es insistir con sumar especies sin estrategia. El resultado suele ser un conjunto desordenado, costoso de mantener y visualmente agotador

    El diseño de jardines urbanos propone lo contrario: Elegir pocas especies, ubicarlas con criterio, darles espacio para expresarse. Un solo ejemplar bien ubicado puede tener más fuerza que diez plantas apretadas pidiendo auxilio.

    Materiales, texturas duras, suelos, bancos, piedras, agua: todo forma parte del proyecto. El jardín no es solo vegetal. Es una composición donde cada elemento cumple una función estética y sensorial.

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    En espacios angostos, el dise&ntilde;o se vuelve gr&aacute;fico: repetir una misma especie, sostener una paleta acotada, evitar el collage

    En espacios angostos, el diseño se vuelve gráfico: repetir una misma especie, sostener una paleta acotada, evitar el collage

    Jardines con identidad

    Un jardín con identidad no responde a tendencias pasajeras sino a una lógica interna. Puede ser sobrio, exuberante, minimalista o salvaje, pero siempre coherente. Esa coherencia se construye con decisiones claras: una paleta de verdes, un tipo de follaje dominante, un lenguaje material.

    En espacios urbanos chicos, esta claridad es vital. El exceso confunde, achica, satura. En cambio, un diseño pensado amplifica el espacio y lo vuelve legible. El ojo agradece el orden, aunque sea un orden sutil, casi invisible.

    La identidad también está en aceptar lo que el lugar es: si hay sombra, diseñar para la sombra; si el espacio es angosto, abrazar esa condición y volverla estilo.

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    Un dise&ntilde;o bien pensado amplifica el espacio y lo vuelve legible

    Un diseño bien pensado amplifica el espacio y lo vuelve legible

    Diseño antes que decoración

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    La diferencia entre sumar verde y crear un jardín está en el proyecto. La decoración es un gesto y el diseño, una estrategia. El primero se agota rápido; el segundo se sostiene en el tiempo.

    Un buen jardín urbano necesita criterio y una idea clara. Cuando eso aparece, incluso el pasillo más ingrato puede transformarse en un paisaje íntimo, con carácter, capaz de sorprender todos los días.

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