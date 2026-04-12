Tupé. Un evento que desafía un futuro posible

“Mujeres Audaces" es un ballet que comenzó en el año 2005, surge cuando una madre le pide a su hija Andrea que le enseñe a bailar a ella y a un grupo de amigas, después de ver la película Bailamos. Así comienza contando la profesora de danza , que se propuso hacer un espacio de arte para adultos, donde pueden aprender danza y disfrutar de lo que hacen.

Andrea Pereyra Baisen comenzó sus estudios a los 5 años y se recibió de profesora de danza en el 1992. Desde ese entonces se mantiene en formación constante. Explica que los géneros de danza que se aprenden en el estudio, ellos son: jazz, contemporáneo y danza de salón. Además, se entrena en técnica clásica también.

El elenco que conforma Mujeres Audaces va desde los 22 a 77 años. Antes de hablar del evento que están a punto de presentar, cuenta acerca de la puesta coreográfica. Este espectáculo es un trabajo que lleva varios meses de preparación, para que cada una pueda internalizar las coreografías respetando sus ritmos y sus propios tiempos.

En cuanto a la escenografía , depende mucho de la obra a presentar. Hay cosas que deben estar hechas por profesionales, aunque siempre intentamos hacerlo con el elenco, ya que es parte de lo que como comunidad nos identifica.

En dicho elenco hay 30 artistas en escena y los géneros que se verán en escena son Jazz, contemporáneo, danza de salón y theater jazz. En él hay personas que están desde la primera clase en el 2005 y otras que empezaron el año pasado.

El estudio de “Mujeres Audaces” está abierto para cualquiera que le guste la danza y esté dispuesta a aprender. Muchas mujeres concurren a las clases como un desafío, con algún objetivo en particular, por eso el grupo es diverso. A algunas les apasiona bailar. A otras les hace bien la actividad física y todas disfrutan de todo lo que la comunidad les brinda y lo que cada proyecto les propone.

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El nombre de la presentación en el Teatro Sarmiento se llama “TUPÉ: Un mundo sin mujeres audaces”.

¿Por qué TUPÉ?

Es una obra de danza teatro con coreografía y guion original. Producida por el ballet de Mujeres Audaces, el cual lleva más de 20 años trabajando en espacios artísticos para adultos sin experiencia previa. Esta nueva obra nos lleva a un mundo donde las Mujeres Audaces se han extinguido y la expresión artística está prohibida para todo ser humano. Relata diversos momentos vividos en la historia de Mujeres Audaces y que hoy y para siempre marcarán a las generaciones que han sido testigo de su presencia, manteniendo vivo el espíritu de esa comunidad. Con un elenco de 30 artistas en escena, coreografía de jazz, contemporáneo, danza de salón, entre otras, las Mujeres Audaces nos muestran un futuro posible y luego de 90 minutos vas a querer seguirlas a donde sea que vayan.

El Dato:

Tupé. Un mundo sin mujeres audaces

24, 25 y 26 de abril – 21hs en el Teatro Sarmiento

Produce: Ballet de Mujeres Audaces

Dirige: Andrea Pereyra Baisen

Invitan: Walta Colobri

Entradas anticipadas: 264 4755994

Mujeresaudaces.sanjuan

IG: @asjpi_sanjuan - @mujeresaudaces.sanjuan