Tendencia en las botas altas del otoño - invierno 2026

Desde las pasarelas de Chanel o Dior, hasta el street style de las capitales de la moda más importantes, esta pieza clave se ha reinventado con combinaciones inesperadas que van más allá del clásico vestido o la falda midi.

El secreto para llevarlas con actitud está en jugar con contrastes: texturas que sumen interés, siluetas bien equilibradas y un punto de riesgo medido que convierta el look en algo especial sin perder sofisticación.

Por otro lado, el auge de los tonos neutros y las combinaciones monocromáticas refuerzan su versatilidad, mientras que los estampados de vaca y las versiones cowboy añaden ese aire effortless chic que solo las expertas en moda saben manejar con maestría.

De hecho, no hace falta esperar a que los termómetros bajen para comprobar cómo este tipo de calzado se ha consolidado como aliado infalible en el armario sin tener en cuenta la estación. Aunque sí es a partir del otoño y durante los meses más gélidos cuando se convierten en el eje angular de gran parte de nuestros looks. De ahí que, cada año, dediquemos un buen rato a desgranar qué tendencias veremos sin parar de aquí a los próximos meses.

Las celebrities y prescriptoras de moda terminan de dar forma a pie de calle, decretando las tendencias que verdaderamente importan. Y, ¿qué nos dicen diseñadores y street style sobre las tendencias en botas para el otoño-invierno 2026?

Por un lado, recuperamos las clásicas las botas cowboy, las botas de montar, las bikers y over-the-knee (botas arriba de la rodilla). Como nuevas se agregan las botas con solapa y las botas slouchy de caña arrugada o caída. Repaso de lo que ya se vende en San Juan.

Botas moteras o bikers

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Las botas de estilo moteras o biker, se erigen como favoritas indiscutibles de la temporada. Las versiones de este calzado más populares son con una hilera de hebillas en la parte lateral..

Botas cowboy, las que siempre vuelven

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Hace años que las botas cowboy se ganaron un puesto inamovible en las listas de tendencias de cada temporada, consagradas como ese fondo de armario en el que siempre es buena idea invertir, porque siempre, independientemente de la estación es buena idea llevar. Las que más van a triunfar esta temporada, ni más ni menos que el incombustible modelo Western: con el tradicional bordado de la caña y en tonalidades neutras.

Botas bucaneras, las que nos favorecen a todas

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No es la primera vez que las botas por encima de la rodilla - más conocidas como over-the-knee - se cuelan entre las tendencias de otoño-invierno, pese a que en su momento no gozaron del favor de prescriptoras y expertas. Tras varios años ausentes, regresan decididas a demostrar su gran potencial.

La bota clásica, la que nunca deja de usarse

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Se caracteriza por ser de cuero genuino, duradera y de diseño atemporal, comúnmente en colores neutros como negro o marrón. Suelen ser versátiles, artesanales y diseñadas para ofrecer comodidad duradera. En contextos de moda, destacan modelos de cuero vacuno de caña alta o borcegos con terminaciones artesanales.

Las botas holgadas 'slouchy'

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Las botas sin decoración están a la orden del día, pero son de todo menos básicas. Los diseñadores internacionales han propuesto diseños de caña holgada, que cae fruncida por su propio peso. Una tendencia viral perfecta para mujeres con gemelos anchos.

En burdeos, la tonalidad del momento

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El burdeos es, sin duda, uno de los colores más buscados de este otoño-invierno. Probablemente, el único que no va a faltar en ningún armario, sea cual sea la personalidad de su propietaria. Esta tonalidad se erige como la alternativa ganadora para aquellas que queramos mirar más allá de los negros y los marrones. Igual de versátil pero más trendy y atrevida. Así lo mostraron las pasarelas y desfiles de Hermès o Etro, entre otros. Un hecho que hemos interpretado como el empujón final que necesitábamos para convencernos de que nosotros también queremos sumarnos a esta tendencia.

Los flecos, a full

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Las botas con flecos son tendencia clave en 2026, destacando el estilo boho-chic y cowboy para aportar movimiento y un toque bohemio a los looks. Predominan en gamuza en tonos neutros y marrón, en botas altas, siendo ideales para festivales o elevar atuendos básicos

Bota con solapa

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Las botas con solapa, tendencia destacada en 2026, son calzado urbano, generalmente estilo texano o de caña alta, que incorpora una solapa de cuero (a menudo "volcada" o doblada) en la parte superior. Aportan un estilo moderno, sofisticado y versátil, combinando cuero premium con detalles como hebillas.