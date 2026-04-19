La nueva tendencia en cocinas 2026 se deja atrás la isla y gana la península por practicidad.

La península con mesa integrada se impone como la gran favorita del diseño de cocinas 2026: optimiza metros, suma espacio de guardado y reemplaza a la isla tradicional con una propuesta más práctica y versátil.

Las tendencias en diseño de interiores también transforman uno de los espacios más importantes del hogar: la cocina. Después de varios años en los que las islas centrales dominaron el paisaje deco como símbolo de modernidad y amplitud, una nueva propuesta empieza a imponerse con fuerza de cara a 2026. Se trata de la península con mesa integrada, una solución funcional, estética y especialmente pensada para optimizar metros sin resignar estilo.

A diferencia de la clásica isla flotante - independiente y ubicada en el centro del ambiente - la península se conecta a una pared o a un módulo existente de la cocina. Esa continuidad la convierte en un híbrido entre barra, mesa y mesada, aportando versatilidad sin exigir grandes superficies de circulación. Por eso, se vuelve una opción ideal para departamentos, cocinas angostas o plantas integradas con el living o el comedor.

Cómo es la península y por qué se vuelve protagonista C La península nace como una extensión de la línea principal de muebles y puede adoptar múltiples formas: recta, en L, en U o incluso con remates curvos. Su principal diferencial es que no “flota” en el espacio, sino que se apoya en una estructura existente, lo que permite un mejor aprovechamiento del ambiente.

En términos estéticos, logra una integración más natural con el resto del mobiliario y evita la sensación de “bloque central” que muchas veces genera la isla. Además, puede incorporar cajones, estantes abiertos o puertas, lo que suma guardado sin recargar visualmente.

Para qué se usa en la cocina F La península no solo reemplaza a la isla, sino que amplía sus funciones. Entre los usos más habituales se destacan: