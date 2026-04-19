Un emprendimiento familiar en Rodeo. "El Viejo Carretón"

El Viejo Carretón, nombre del complejo de cabañas. Esta inspiración es tomada de los abuelos de Sergio Camera su dueño, que cuenta: "Sus abuelos tenían el carretón en la finca para viajar a la ciudad, en su época". Una vez que Sergio se hace cargo de la finca, el carretón estaba allí tirado. Entonces, Sergio y su esposa María Laura (más conocida por Lala) restauran y pintan el carretón, por tal razón el complejo lleva ese nombre, y dicho carretón se exhibe al entrar al establecimiento, en honor a los abuelos de Sergio, que eran los dueños de esa finca originalmente. Es Lala quien nos cuenta la historia de su emprendimiento familiar.

“ El complejo nace en el 1999 por idea de Sergio quien vio la posibilidad de desarrollar turismo en Iglesia ya que el dique Cuesta el Viento , estaba surgiendo. Y siempre, al lado de un espejo de agua, se desarrolla un polo turístico. Entonces, vio esa posibilidad y decidió hacer un complejo de cabañas en Rodeo.

Ese mismo año se arrancan con tres cabañas. Lala, su esposa, cuenta, cómo fue el desarrollo del lugar, donde hoy, un dato que no es menor, toda la gente internacional de Kite pernota en el hotel de campo.

Esta labor lleva muchos años, arrancamos de a poco, ya que había una familia en crecimiento, mucho esfuerzo, y hoy continuamos creciendo con el emprendimiento.

El complejo cuenta con seis cabañas, cuatro habitaciones con baño privado, un comedor, un lugar de juegos infantiles, una pista de salud, una canchita de vóley, piscina, quinchos, una huerta orgánica, animales de granja, pavos reales y, este año agregamos un gimnasio.

Bueno, volviendo a cómo empezamos, en el transcurso de todos estos años, la familia fue creciendo, tenemos dos hijos que hicieron el colegio primario en Rodeo. Al momento de hacer el colegio secundario, los trajimos a la ciudad de San Juan, y hoy los chicos, Valentino, de veinticuatro años y Pilar, de veintiuno, eligieron vivir en Rodeo, trabajando juntos para seguir apostando al emprendimiento.

Valentino se hace cargo del comedor, está abierto todos los días con cena, fines de semana con almuerzo.

Pilar se encarga de los desayunos, donde se hacen desayunos con tapiocas o con el menú que elijan los huéspedes. El restó también está abierto al público. En el comedor también realizamos capacitaciones, eventos y reuniones de trabajo.

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Al incorporarse los chicos al proyecto familiar, estamos armando la estructura donde cada uno cumple un rol específico y fundamental: Sergio sigue siendo la cabeza de este proyecto, donde se encarga personalmente de todo lo que es la parquización, los bosques, las plantas y los detalles. Yo me encargo de la recepción de los turistas, la toma de reservas y la parte administrativa. Pilar es nuestra community manager que maneja las redes sociales, se encarga de hacer el checklist de las cabañas, controlar todo el tema de la limpieza, el orden. Y, Valentino maneja el comedor y es quien arma los eventos. Los fines de semana se organizan distintas temáticas, como: noches de karaoke, noches de peña, eventos de astroturismo, entre otros más.

Toda la familia realiza capacitaciones para seguir creciendo y aprendiendo, como cursos de hospitalidad y recepción de turistas. En estos momentos cuenta Lala, estoy formando a un grupo de mujeres emprendedoras, de Iglesia, que se llama “Mujeres en Red”, donde nos hemos capacitado con distintos talleres por ejemplo, de costos de marketing entre otros, para aprender a llevar los emprendimientos. También formo parte de la ruta turística mujeres de montaña, la conformamos doce mujeres e iglesianas, que nos dedicamos al turismo y juntas hemos formado esta ruta.

Los chicos también estudian idiomas para poder atender también al turismo extranjero. Pilar maneja la lengua italiana y los dos hablan el inglés. Pilar continúa estudiando redes sociales y publicidad.

El valor agregado que tenemos es que es un emprendimiento familiar manejado por los dueños, donde nos ocupamos y nos preocupamos de que cada turista que llega a visitarnos para que se lleve lo mejor, la mejor experiencia. Además, los asesoramos para que puedan visitar lugares cercanos a la zona, como la capilla de Chang, el Dique Cuesta el Viento, el camino de Capañán, el camino de Agua Negra. También los asesoramos y coordinamos, haciendo alianzas estratégicas con distintos prestadores de la zona, para que puedan alquilar bicicletas, tomar un curso de kite, poder ir a hacer kayak o rafting. Si van con bicicletas para hacer mountain bike, los orientamos para los circuitos de trekking.

Al principio, nos costó mucho adaptarnos a la vida de campo, porque veníamos de vivir en la ciudad, de trabajar, de estudiar, de tener amigos, familia. Entonces, fueron un par de años difíciles de adaptarnos, sobre todo, de alejarnos de los afectos, de los asados de los domingos en familia, de los amigos, de eventos que nos perdimos, cumpleaños, festejos, casamientos, porque era momento de trabajar en lo que emprendimos, no teníamos un equipo consolidado, hacíamos prácticamente todos nosotros. Entonces, fue muy difícil al principio, pero hoy, con convicción, elegimos Rodeo y el Viejo Carretón para vivir para siempre. No imagino otra vida que no sea acá en el Viejo Carretón.

Reflexiono sobre mi vida y me emociono al recordar los viajes constantes entre la ciudad y el campo, muchos kilómetros realizados hasta el día de hoy porque gran parte de las proveedurías, trámites e insumos son de la ciudad de San Juan. Todo el tiempo nos vamos cruzando en la ruta, unos van, otros vienen. Estoy haciendo compras para la feria y reconozco la importancia de nuestro equipo. Estoy orgullosa de lo que hemos construido juntos como familia, somos un gran equipo, así termina Lala de contar la historia familiar".

El Dato:

Dirección: Enrique Paoli, 5465 Rodeo, San Juan

Contacto: 0264 15-670-7538

IG:elviejocarreton_

www.elviejocarreton.com