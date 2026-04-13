Informe oficial revela que entre los eventos de automovilismo, judo y vóley, los visitantes dejaron en la provincia casi $2.500 millones

Visitantes de distintos puntos del país llegaron a la provincia para ser parte de eventos de automovilismo, voley y judo.

Informe oficial revela que entre los eventos de automovilismo, judo y vóley, los visistantes dejaron casi $2.500 millones

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Otro fin de semana de abril arrojó un panorama positivo en el sector turístico. De acuerdo a un relevamiento que llevó a cabo el Departamento de Estadística del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la provincia alcanzó un 78 % de ocupación en el Gran San Juan.

Así, visitantes de diferentes lugares del país llegaron para disfrutar del TC 2000, la Copa Pablo Batista 2026 y el Torneo Nacional de Judo. Este movimiento generó $2.497.951.332, monto que incluyó hospedaje; gastronomía: transporte y otros indicadores económicos que benefician a la provincia.

En este marco, el emblemático Autódromo El Zonda Eduardo Copello fue escenario del TC 2000, Top Race y Zonal Cuyano, donde todos los fanáticos del automovilismo vivieron una experiencia única.