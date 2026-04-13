    • 13 de abril de 2026 - 10:20

    Informe oficial revela que entre los eventos de automovilismo, judo y vóley, los visitantes dejaron en la provincia casi $2.500 millones

    Visitantes de distintos puntos del país llegaron a la provincia para ser parte de eventos de automovilismo, voley y judo.

    Informe oficial revela que entre los eventos de automovilismo, judo y vóley, los visistantes dejaron casi $2.500 millones

    Informe oficial revela que entre los eventos de automovilismo, judo y vóley, los visistantes dejaron casi $2.500 millones

    Foto:

    Otro fin de semana de abril arrojó un panorama positivo en el sector turístico. De acuerdo a un relevamiento que llevó a cabo el Departamento de Estadística del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la provincia alcanzó un 78 % de ocupación en el Gran San Juan.

    Leé además

    UPCN quedó a un paso del título tras otra victoria ante Ciudad.

    UPCN volvió a ganarle a Ciudad y quedó a un paso del título
    UPCN Vóley intentará ser nuevamente campeón de la Liga Nacional.

    UPCN Vóley inicia la serie final de la Liga Argentina ante Ciudad

    Así, visitantes de diferentes lugares del país llegaron para disfrutar del TC 2000, la Copa Pablo Batista 2026 y el Torneo Nacional de Judo. Este movimiento generó $2.497.951.332, monto que incluyó hospedaje; gastronomía: transporte y otros indicadores económicos que benefician a la provincia.

    En este marco, el emblemático Autódromo El Zonda Eduardo Copello fue escenario del TC 2000, Top Race y Zonal Cuyano, donde todos los fanáticos del automovilismo vivieron una experiencia única.

    Por su parte, la Copa Pablo Batista 2026 marcó un récord histórico ya que llegaron 1.000 voleibolistas de 78 equipos del país, mientras que el Torneo Nacional de Judo contó con 1.500 judocas de todas las provincias argentinas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El municipio de Rivadavia lanzó ‘Rivadavia Conecta’, una plataforma diseñada para transformar la relación entre el municipio y el sector productivo.

    Rivadavia lanzó  'Rivadavia Conecta', una plataforma que agiliza trámites para la actividad comercial

    Por Fabiana Juarez
    San Juan tuvo participación activa en el Consejo Federal Penitenciario que se realizó en Buenos Aires. Estuvo presente Carlos Suárez, director del Servicio Penitenciario Provincial.

    San Juan presente en el Consejo Federal Penitenciario: impulsan la transparencia y el uso de IA

    Por Fabiana Juarez
    Avisos fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    muchas consultas, compras a ultima hora y altas expectativas, el panorama del turismo receptivo en san juan

    Muchas consultas, compras a última hora y altas expectativas, el panorama del turismo receptivo en San Juan

    Por Celeste Roco Navea