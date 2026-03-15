Tendencias de Londres: El otoño 2026 está marcado por el street style londinense. Toma nota de los ítems.
Las insiders de la moda británica ya están anticipando qué se viene. Del mix de texturas a trucos de estilismo simples, estas claves del street style de Londres son ideales para actualizar tus looks de entretiempo.
Cuando se habla de Londres, la vanguardia es parte de su ADN. Frente a propuestas más comerciales de otras capitales, el estilo londinense siempre suma una cuota de riesgo y personalidad. Esa identidad también se ve en la calle, donde las asistentes a la semana de la moda despliegan combinaciones que no pasan desapercibidas.
Un gesto simple que transforma cualquier look. Anudar un buzo o sweater en la cadera suma color, textura y un aire relajado con intención. Úsalo sobre prendas básicas como jeans o pantalones sastreros. Proba con tonos que contrasten para que el efecto sea protagonista.
Cuello funnel
Los cuellos altos tipo chimenea pisan fuerte en camperas de cuero, gamuza o estilo impermeable. Aportan estructura y un aire moderno. Elegí abrigos con este detalle y combina con prendas simples para equilibrar el volumen en la parte superior.
Chaqueta napoleónica
De inspiración militar y con botones protagonistas, esta chaqueta vuelve con fuerza y se posiciona como pieza clave del guardarropa. Sumarla como prenda principal de tu look. Funciona muy bien con básicos como pantalones rectos o jeans para bajar su intensidad.
Mini trench
El clásico trench se reinventa en versión corta, a la altura de la cadera. Más práctico y versátil para el día a día. Combinarlo con prendas de tiro alto para equilibrar proporciones y lograr un look moderno.
Chaquetas de inspiración Tang
Las chaquetas con estética asiática y cierres tipo frog se convierten en una de las apuestas más distintivas. Déjalas como foco del look y acompañarlas con prendas neutras que no compitan.
Cuero + encaje
El contraste entre lo romántico y lo rockero se vuelve protagonista. El mix de cuero con encaje logra un equilibrio interesante y actual. Combina una prenda de cuero con detalles de encaje en tops o blusas para sumar textura sin recargar.
Buzo + blazer
La mezcla de lo formal y lo relajado se consolida. El combo de remera o polar con blazer aporta comodidad sin perder estilo. Elegí un blazer estructurado y sumarle un buzo básico. Ideal para looks urbanos y versátiles.
El toque de rojo inesperado
Un truco de estilismo que sigue vigente: sumar un detalle rojo que rompa con la paleta del outfit. Incorpora un accesorio rojo -cartera, zapatos o pañuelo- para levantar cualquier look neutro.
Accesorios de pelo con perlas
Las perlas salen de los collares y llegan al pelo en forma de apliques, hebillas o coleteros. Súmalos en peinados simples para darles un toque especial sin esfuerzo.
No se trata de incorporar todo, sino de elegir lo que conecte con tu forma de vestirte. Proba sumar una tendencia por vez y combínala con prendas que ya tengas.
El secreto está en el equilibrio: mezclar texturas, jugar con proporciones y animarte a pequeños gestos de estilo que cambian todo. Porque más allá de la tendencia, lo importante es que sientas que el look va con vos.