Tendencias de Londres: El otoño 2026 está marcado por el street style londinense. Toma nota de los ítems.

Cuando se habla de Londres, la vanguardia es parte de su ADN. Frente a propuestas más comerciales de otras capitales, el estilo londinense siempre suma una cuota de riesgo y personalidad. Esa identidad también se ve en la calle, donde las asistentes a la semana de la moda despliegan combinaciones que no pasan desapercibidas.

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Un gesto simple que transforma cualquier look. Anudar un buzo o sweater en la cadera suma color, textura y un aire relajado con intención. Úsalo sobre prendas básicas como jeans o pantalones sastreros. Proba con tonos que contrasten para que el efecto sea protagonista.

Los cuellos altos tipo chimenea pisan fuerte en camperas de cuero, gamuza o estilo impermeable. Aportan estructura y un aire moderno. Elegí abrigos con este detalle y combina con prendas simples para equilibrar el volumen en la parte superior.

De inspiración militar y con botones protagonistas, esta chaqueta vuelve con fuerza y se posiciona como pieza clave del guardarropa. Sumarla como prenda principal de tu look. Funciona muy bien con básicos como pantalones rectos o jeans para bajar su intensidad.

El clásico trench se reinventa en versión corta, a la altura de la cadera. Más práctico y versátil para el día a día. Combinarlo con prendas de tiro alto para equilibrar proporciones y lograr un look moderno.

Chaquetas de inspiración Tang

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Las chaquetas con estética asiática y cierres tipo frog se convierten en una de las apuestas más distintivas. Déjalas como foco del look y acompañarlas con prendas neutras que no compitan.

Cuero + encaje

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El contraste entre lo romántico y lo rockero se vuelve protagonista. El mix de cuero con encaje logra un equilibrio interesante y actual. Combina una prenda de cuero con detalles de encaje en tops o blusas para sumar textura sin recargar.

Buzo + blazer

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La mezcla de lo formal y lo relajado se consolida. El combo de remera o polar con blazer aporta comodidad sin perder estilo. Elegí un blazer estructurado y sumarle un buzo básico. Ideal para looks urbanos y versátiles.

El toque de rojo inesperado

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Un truco de estilismo que sigue vigente: sumar un detalle rojo que rompa con la paleta del outfit. Incorpora un accesorio rojo -cartera, zapatos o pañuelo- para levantar cualquier look neutro.

Accesorios de pelo con perlas

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Las perlas salen de los collares y llegan al pelo en forma de apliques, hebillas o coleteros. Súmalos en peinados simples para darles un toque especial sin esfuerzo.

Claves para adaptar estas tendencias a tu estilo

No se trata de incorporar todo, sino de elegir lo que conecte con tu forma de vestirte. Proba sumar una tendencia por vez y combínala con prendas que ya tengas.

El secreto está en el equilibrio: mezclar texturas, jugar con proporciones y animarte a pequeños gestos de estilo que cambian todo. Porque más allá de la tendencia, lo importante es que sientas que el look va con vos.

Fuente: Revista Para Ti