Un hecho sin precedentes para la medicina y la infectología internacional fue confirmado en las últimas horas en Europa: se detectó el primer caso de infección humana por el virus Shamonda (SHAV), un patógeno que hasta el momento solo se había identificado de forma exclusiva en animales.

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El diagnóstico fue ratificado por las autoridades de Francia tras el fallecimiento de un hombre a principios de octubre en los Hospices Civils de Lyon. Según informaron fuentes sanitarias, el paciente se encontraba bajo tratamiento por una patología de base grave, una condición inmunológica vulnerada que habría facilitado el contagio. Fuentes médicas francesas asociaron el deceso a severas complicaciones cerebrales vinculadas a la acción del virus.

De acuerdo con reportes técnicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España emitidos el 22 de septiembre de 2026, el virus Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu. En esta misma familia se encuentran otros patógenos de relevancia veterinaria mundial, como los virus Schmallenberg y Akabane.

El mecanismo de transmisión no es el mosquito común, sino la picadura de diminutos insectos del género Culicoides, conocidos popularmente como jejenes. Estos insectos actúan como vectores transmitiendo la infección entre mamíferos.

Ben Brennan, jefe de grupo del Centro de Investigación Virológica de la Universidad de Glasgow (Escocia), remarcó la trascendencia del hallazgo pero llamó a evaluar el contexto con rigor científico:

"Se trata de un hallazgo científico importante, ya que es el primer caso de infección humana por el virus Shamonda del que se tiene constancia. Sin embargo, es importante poner esto en perspectiva. El paciente padecía una enfermedad subyacente grave que lo hacía especialmente vulnerable, y aún no sabemos con certeza si el virus contribuyó directamente a su fallecimiento", explicó el virólogo.

El especialista detalló que el virus Shamonda está estrechamente emparentado con el virus Schmallenberg —que causó severos problemas reproductivos y malformaciones en vacunos y ovinos en Europa durante 2011—, pero aclaró que no existen evidencias actuales de que este agente represente un riesgo de enfermedad generalizada o masiva en personas sanas.

Por el momento, los equipos epidemiológicos europeos investigan la vía exacta de contagio del paciente en Lyon, evaluando la exposición directa a la picadura de un jején infectado en la región.