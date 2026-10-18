Argentina va por la gloria mundial ante Francia: hora y dónde ver la final de hockey sobre patines

Llegó el día de la gran definición. Este domingo 18 de octubre, el hockey sobre patines mundial vivirá su jornada más apasionante cuando la Selección argentina se enfrente ante Francia por el título máximo en el marco de los World Skate Games 2026.

Argentina volvió a demostrar de qué está hecha: eliminó a España por penales y jugará otra final del mundo

El encuentro decisivo se disputará desde las 19:00 (hora argentina) sobre la pista del COP Arena de Asunción, Paraguay, donde ambos seleccionados dejarán todo en busca de la gloria eterna.

El conjunto nacional, dirigido tácticamente por el "Negro" José Luis Páez, saldrá a la cancha con el objetivo claro de levantar por séptima vez el trofeo más importante de la disciplina.

La historia dorada de la Albiceleste en los mundiales comenzó a escribirse en 1978 ante su gente en San Juan. A esa conquista histórica le siguieron las consagraciones en 1984 (Italia), 1995 (Brasil), 1999 (España), 2015 (en la propia casa de su rival de hoy, Francia) y el inolvidable título obtenido en 2022, nuevamente en suelo sanjuanino.

La final de esta tarde tendrá un condimento extra y sumamente emotivo para el deporte nacional: será el último Mundial de Lucas Ordoñez. A sus 39 años, el capitán y referente absoluto del equipo buscará redondear una trayectoria monumental levantando una vez más el máximo trofeo con la camiseta celeste y blanca.

Cómo ver en vivo Argentina vs Francia

Para quienes no pudieron viajar a Paraguay, el partido podrá vivirse de cerca a través de distintas pantallas. A nivel nacional será transmitido por DEPORTV. En tanto, en San Juan —cuna histórica de este deporte— la cobertura estará garantizada por las pantallas de Telesol y Canal 8 a partir de las 18:45, sumado a las alternativas locales de streaming como 2M al Mundo.

A qué hora juegan España vs Portugal por el tercer puesto

Cabe destacar que la jornada por las medallas en Asunción comenzará un rato antes: desde las 16:15, España y Portugal se verán las caras en el duelo previo para definir el tercer puesto del podio mundial.