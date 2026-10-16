Argentina volvió a demostrar de qué está hecha: eliminó a España por penales y jugará otra final del mundo

La Selección igualó 2-2 una semifinal electrizante, encontró el empate a 1 minuto y 35 segundos del cierre y terminó imponiéndose en la definición. Conti Acevedo fue determinante y la hinchada argentina empujó hasta el último instante.

Una final anticipada que respondió a todas las expectativas Lo habíamos anticipado: Argentina y España iban a disputar mucho más que una semifinal. En el COP Arena de Asunción se enfrentaron dos selecciones de máxima jerarquía, capaces de transformar cada posesión en una batalla táctica y cada error en una situación de peligro. Fue un partido jugado con los dientes apretados, con una intensidad propia de una final del mundo.

La paciencia de un equipo que nunca se rindió España presentó un planteo inteligente y exigente. Cerró los caminos interiores, achicó espacios y presionó sobre las bandas altas de la pista, obligando a la Argentina a sostener la circulación, ajustar sus decisiones y encontrar nuevas respuestas. El equipo nacional no resignó su idea. Buscó, rotó, corrigió y volvió a insistir, con una entrega colectiva extraordinaria y con cada ingreso aportando energía en un partido de enorme desgaste.

Un minuto y treinta y cinco segundos que cambiaron la historia Cuando faltaban apenas 1 minuto y 35 segundos para terminar el tiempo reglamentario, Argentina consiguió el 2-2. No fue solamente un gol: fue la recompensa a una búsqueda sostenida, a la convicción de un plantel que se negó a dar la semifinal por perdida. El empate llevó el encuentro al alargue, donde la tensión no disminuyó y cada intervención tuvo el peso de una final.

Conti Acevedo, otra vez decisivo Constantino «Conti» Acevedo merece un párrafo aparte. El arquero argentino sostuvo al equipo en pasajes de máxima exigencia y volvió a mostrar personalidad cuando la definición se trasladó a los penales. En una semifinal en la que los márgenes fueron mínimos, su seguridad, sus reflejos y su temple resultaron fundamentales para que la Argentina se quedara con la clasificación.

El trabajo del cuerpo técnico y el orgullo sanjuanino El cuerpo técnico integrado por José Luis Páez, Diego Mir y Reinaldo García también tuvo un papel fundamental en la respuesta del equipo. Su trabajo conjunto se reflejó en la lectura del juego, la confianza en los recambios y la búsqueda permanente de elevar el rendimiento dentro de la pista. Para San Juan, tierra que vive el hockey sobre patines como parte de su identidad deportiva, esta clasificación tiene un significado especial: el seleccionado volvió a ofrecer una muestra de carácter, talento y sentido de pertenencia.