Chau a Movistar en Argentina: pasarán 6 millones de clientes a Tuenti por la venta a Telecom

La marca de telefonía celular Movistar comenzará a desaparecer progresivamente del mercado argentino. El cambio de escenario es consecuencia directa del traspaso de un masivo paquete de clientes hacia la firma Tuenti, marca comercial con la que la operadora Metrotel irrumpirá de lleno en el segmento de las telecomunicaciones masivas.

Argentina mostró jerarquía ante Italia y está entre los cuatro mejores del mundo

Mundial de hockey sobre patines: España venció a Chile y será el rival de Argentina en semifinales

La reestructuración responde a los condicionamientos impuestos por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) para otorgar la aprobación definitiva a la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom Argentina, una operación global pactada en USD 1.245 millones.

Para evitar un esquema de concentración dominante en el mercado local, el directorio de Telecom aceptó la propuesta de desinversión presentada por Metrotel, valuada en USD 450 millones.

El traspaso contempla números impactantes para el ecosistema de las telecomunicaciones en el país:

Telefonía móvil: Alrededor de 6 millones de clientes de Movistar abandonarán la histórica insignia para migrar a Tuenti.

Internet fija: Cerca de 200.000 usuarios de banda ancha residencial también cambiarán de prestador.

Resto de los abonados: Otra porción de los actuales clientes de Movistar será absorbida directamente dentro del esquema de Telecom Argentina, pasando a operar bajo la red y servicios de la marca Personal.

Ambas compañías avanzan en la redacción de los contratos definitivos y en la instrumentación formal del traspaso ante los organismos reguladores para oficializar el proceso de migración de las líneas.

Infraestructura, espectro y fibra óptica

Los USD 450 millones desembolsados por Metrotel no contemplan únicamente el traspaso de la cartera de usuarios. El acuerdo de desinversión incluye un paquete de activos estratégicos clave para garantizar la continuidad operativa del servicio.

Entre los componentes transferidos figura la asignación de derechos sobre el espectro radioeléctrico, elementos de infraestructura física, el núcleo de red (core) necesario para procesar el tráfico de voz y datos, y tramos de la red de fibra óptica al hogar (FTTH) desplegada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esta plataforma, Metrotel buscará consolidar a Tuenti como un actor de peso en el mercado móvil nacional.