El ABC del nuevo anticonceptivo de emergencia disponible en el mercado, de mano de una ginecóloga sanjuanina

Dentro de los que son los cuidados femeninos en concepto de reproducción existe el anticonceptivo de emergencia. Se trata de un medicamento de respaldo ante situaciones en donde los métodos de protección se hayan visto vulnerados durante la relación sexual. Uno de los más comunes es la popularmente conocida “Pastilla del día después”, pero recientemente se incorporó una nueva opción que es más efectiva, con una mayor potencia y protección por más tiempo.

La médica ginecóloga Cecilia Pascual explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO que se trata del Acetato de Ulipristal , un anticonceptivo de emergencia que es nuevo en el mercado, estando disponible en farmacias de Buenos Aires desde la segunda quincena de mayo; mientras se aguarda que llegue a San Juan en las próximas semanas. Laboratorio Elea y Laboratorios Casasco son quienes comercializarán la pastilla y si bien ya debería estar disponible en todo el país, aún se está instalando en el sistema comercial.

De acuerdo a lo que detalló la profesional, se trata de una droga que ya estaba disponible en el país, pero se utilizaba para tratamientos crónicos de mioma, retirándose de la comercialización en el 2020 tras detectar que cada 10 personas una padecía insuficiencia hepática grave. “La dosis que se usaba para el tratamiento era una dosis diaria y su uso crónico derivaba a generar estos efectos adversos hepáticos, pero al ser tomada de manera aislada no representa un riesgo, siendo un método totalmente seguro”, destacó Pascual.

La conocida “pastilla del día después” es un comprimido de levonorgestrel cuya eficacia depende del tiempo de la toma, es decir, será más eficiente cuanto antes se administre, decreciendo su efecto más allá de las 48 o 72 horas luego de la relación sin protección. Es uno de los métodos de emergencia más populares y también sobre el que se hace un importante foco en torno a su administración, ya que no debe ser incorporado como un anticonceptivo de largo plazo.

Por su parte, el acetato de ulipristal (AUP) comparte un triple beneficio: potencia, tiempo y eficacia. En palabras de la doctora Pascual, esta droga tiene una efectividad más alta, de hasta cinco días (120 horas) desde el momento de la relación sin protección contra las 72 horas que ofrece el levonorgestrel. Además, su potencia es mayor, siendo capaz de frenar la ovulación incluso cuando el proceso ya inició, algo que otros métodos no logran. En tercer lugar, se encuentra la eficacia asegurada, sin importar el índice de masa corporal, un detalle que muchas veces no se informa en la consulta ginecológica a la hora de hablar de anticonceptivos y la diversidad de los cuerpos.

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Un punto a considerar a la hora de incorporar el AUP es que la mujer debe esperar cinco días para retomar sus métodos anticonceptivos habituales ya que se puede anular el efecto de la emergencia. También, la profesional hace hincapié sobre la seguridad del método, que no representa riesgos adversos en la salud debido a que se trata de una toma aislada de 30mg como dosis única, y no de una administración diaria. El riesgo de falla hepática estaba asociada al uso crónico de 5mg por día para miomas, situación que como método de respaldo no se desencadenaría.

Tanto este método como todos los disponibles funcionan como anticonceptivos y no como abortivos. El mecanismo evita la fertilización, bloquea o retrasa la ovulación.

La demanda en manos de pacientes y venta bajo receta del Acetato de Ulipristal

Mientras se espera el arribo del medicamento a las farmacias provinciales, Pascual indicó que es importante comenzar a divulgar la información sobre el nuevo método disponible por dos importantes motivos.

Por un lado, para evitar la mal información que puede surgir y que suele estar presente a la hora de hablar sobre reproducción femenina, anticonceptivos disponibles y sus efectos en el organismo. Por el otro, para que las mujeres sepan las opciones con las que cuentan y sean ellas quienes generen la demanda. Al respecto Pascual comentó: “A veces creo que la forma de generar la necesidad debe devenir del paciente. Debe ser ella quien pregunte y desde ahí el médico informarse, ya que no todos los profesionales manejamos el mismo grado de conocimiento”.

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La diferencia entre el AUP y la pastilla del día después es que el primer método se venderá en un inicio sí o sí con una indicación médica, por lo que no entrará en el sistema de venta libre en farmacias. Se estima que tendrá un valor promedio de entre $15.000 a $20.000 y se está evaluando si se incorpora a la lista de medicamentos del plan médico obligatorio para su cobertura.

Con la nueva presencia en el mercado del método anticonceptivo de emergencia, las mujeres que no buscan quedar embarazas o no lo consideran por el momento, contarán con una alternativa más de respaldo, siendo el AUP una revolución en la salud reproductiva del país.