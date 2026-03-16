"¿Hoy pensaste en tu riñón?", la campaña que busca visibilizar la importancia del cuidado renal

En marzo se desarrollan distintas acciones apuntadas al cuidado renal, en el marco del Día Mundial del Riñón que se conmemora cara 12 de marzo. En ese contexto, desde DIALSAJ (Asociación Prestadores de Diálisis y Trasplante Renales) se dio inicio a una campaña de concientización que se desarrollará en San Juan, San Luis y La Rioja. El objetivo es visibilizar la importancia del cuidado renal y promover los controles preventivos simples en la población adulta.

“¿Hoy pensaste en tu riñón?” es el lema de la campaña que estará presente en distintos espacios públicos como intervenciones en lugares donde hay concurrencia masiva de sanjuaninos, como el último partido de Sportivo Desamparado que se jugó este fin de semana. Los datos actuales respaldan este tipo de acciones.

Según señala la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, aproximadamente 1 de cada 8 adultos argentinos padece algún grado de enfermedad renal crónica. Lo alarmante es que cerca del 80% de las personas con inconvenientes desconoce totalmente que los tiene, ya que en etapas tempranas la enfermedad renal suele no presentar síntomas, por lo que el diagnóstico a tiempo resulta fundamental, y a eso apunta la campaña.

Desde la asociación indicaron que la intención es generar un llamado de acción, es decir, que las personas comiencen a preguntarse sobre el estado de sus riñones y se realicen los controles preventivos que permitirán detectar si hay o no una enfermedad. Una manera de detectar la existencia de problemas renales es el examen de detección de creatina.

“El mensaje central de la campaña es claro: pensar en los riñones es el primer paso para prevenir enfermedades que muchas veces avanzan sin síntomas” , destacaron desde la asociación.

Quiénes deberían prestar atención a la salud renal

Si bien todas las personas deberían al menos una vez al año en edad adulta realizarse un control sobre el estado de los riñones, se hace hincapié de controles en aquellas personas que tienen hipertensión, diabetes, obesidad o antecedentes familiares de problemas renales.

El estudio y control es importante, ya que muchos de los síntomas vinculados a una falla renal se pueden confundir con sintomatología de otras enfermedades. Algunas de las señales de alerta son hinchazón de pies, tobillos, manos o cara; cambios en la orina; fatiga extrema; picazón y resequedad en la piel; dolores de cabeza, y dolor en las articulaciones, entre otras señales.

Sobre DIALSAJ

DIALSAJ es una asociación civil sin fines de lucro que nuclea a prestadores de servicios de diálisis, con presencia en San Juan, La Rioja y San Luis. La institución trabaja junto a centros especializados y profesionales de la salud en la gestión y articulación del sistema de atención renal.

A través de esta campaña, la organización busca contribuir a una mayor conciencia pública sobre la salud renal, promover la prevención y fortalecer su presencia institucional en la región. En San Juan Clínica de la Ciudad es el centro que forma parte de la asociación.