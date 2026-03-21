Ozempic genérico: se abre el acceso global al fármaco contra obesidad

En un cambio histórico para la salud global, el medicamento Ozempic genérico comienza a expandirse en mercados clave tras la caída de patentes en países que concentran gran parte de la población mundial. Esta transformación promete ampliar el acceso a tratamientos para la obesidad y la diabetes , hasta ahora limitados por su alto costo.

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La pérdida de exclusividad de la farmacéutica Novo Nordisk abre la puerta a una competencia masiva en regiones como India y China. Allí, millones de pacientes podrán acceder a versiones más económicas del fármaco, que se comercializa también como Wegovy y cuyo principio activo es la semaglutida.

El impacto potencial es enorme: solo India y China reúnen a más de 800 millones de adultos con sobrepeso u obesidad , además de cientos de millones con diabetes. La llegada de genéricos podría reducir drásticamente los costos, con estimaciones que hablan de valores cercanos a los 15 dólares mensuales , frente a cifras muy superiores en mercados como Estados Unidos.

Además, los especialistas destacan que estos medicamentos no solo ayudan a bajar de peso, sino que también reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares , lo que amplifica su importancia en sistemas de salud pública.

Sin embargo, el acceso no será uniforme. En Estados Unidos y Europa, las patentes seguirán vigentes hasta la próxima década, lo que retrasará la llegada de versiones económicas. Esta diferencia regulatoria genera una brecha entre países en cuanto a disponibilidad y precio del tratamiento.

Más competencia y desafíos para la industria

La irrupción del Ozempic genérico también representa un fuerte desafío para las grandes farmacéuticas. Empresas como Novo Nordisk y su competidora Eli Lilly deberán adaptarse a un mercado más competitivo, con estrategias que podrían incluir la reducción de precios o el posicionamiento como productos premium.

Al mismo tiempo, crece la expectativa entre pacientes que hasta ahora no podían afrontar el tratamiento. En muchos casos, el costo era una barrera determinante, lo que dejaba fuera a millones de personas que podrían beneficiarse de sus efectos.

En este nuevo escenario, la combinación de mayor producción, competencia y demanda podría marcar un antes y un después en el tratamiento global de la obesidad, una de las principales problemáticas de salud del siglo XXI.