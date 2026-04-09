    • 9 de abril de 2026 - 18:08

    Psicología: si tenés este hábito silencioso, probablemente no seas feliz

    No siempre se nota en lo que una persona dice o hace. A veces, las señales más importantes pasan desapercibidas y están más cerca de lo cotidiano de lo que parece.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Aunque muchas personas aparentan estar bien, hay señales invisibles que pueden delatar lo contrario. Según distintos especialistas en psicología, existe un hábito silencioso, casi automático, que suele repetirse en quienes no logran sentirse plenamente felices: el diálogo interno negativo constante.

    Leé además

    ¿pasaste los 50 anos? tres consejos para el bienestar general

    ¿Pasaste los 50 años? Tres consejos para el bienestar general

    Por Redacción Diario de Cuyo
    avena: los cuatro grandes beneficios de incluirla en tu dieta diaria

    Avena: los cuatro grandes beneficios de incluirla en tu dieta diaria

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lejos de ser algo menor, este patrón mental puede impactar directamente en el bienestar emocional y sostener, en el tiempo, una sensación de insatisfacción difícil de romper.

    Hablarse mal a uno mismo es uno de los indicadores más claros de malestar emocional. Frases como “no soy suficiente”, “todo me sale mal” o “esto no es para mí” pueden parecer pensamientos aislados, pero cuando se vuelven frecuentes construyen una forma de percibir la realidad.

    Según especialistas citados en informes sobre bienestar, este tipo de lenguaje interno “genera conexiones neuronales que perpetúan esas creencias”, reforzando un círculo negativo difícil de cortar.

    image
    Qué dicen los psicólogos sobre este comportamiento. (Foto: Adobe Stock)

    Qué dicen los psicólogos sobre este comportamiento. (Foto: Adobe Stock)

    Qué dicen los psicólogos sobre este comportamiento

    La psicología coincide en que la felicidad no depende solo de lo que ocurre afuera, sino de cómo interpretamos lo que nos pasa.

    En esa línea, el experto en psicología positiva Víctor Küppers sostiene que “la vida es un 10% lo que nos pasa y un 90% cómo reaccionamos”, destacando el peso que tienen los hábitos mentales en el bienestar .

    Además, investigaciones dentro de la psicología positiva, impulsadas por referentes como Martin Seligman, demostraron que prácticas simples, como cambiar el foco de pensamiento o entrenar la gratitud, pueden mejorar significativamente los niveles de bienestar .

    Por qué este hábito está tan extendido

    El problema es que este diálogo interno negativo suele pasar desapercibido porque:

    • Es automático
    • Se aprende desde la infancia
    • Muchas veces se confunde con “ser realista”

    Sin embargo, distintos análisis psicológicos advierten que las personas con menor bienestar tienden a ser más críticas consigo mismas, enfocarse en lo que les falta y vivir con pensamientos recurrentes negativos .

    Cómo afecta a largo plazo

    • Baja autoestima
    • Ansiedad constante
    • Sensación de estancamiento
    • Dificultad para disfrutar el presente

    Qué recomiendan los especialistas para cambiarlo

    • Detectar el diálogo interno automático
    • Reemplazar frases destructivas por otras más realistas
    • Practicar la gratitud diariamente
    • Enfocarse en el presente
    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    consultorio de memoria y salud cerebral, el espacio coordinado por un neurologo sanjuanino para anticiparse al diagnostico

    "Consultorio de Memoria y Salud Cerebral", el espacio coordinado por un neurólogo sanjuanino para anticiparse al diagnóstico

    Por Celeste Roco Navea
    avance historico: logran crear neuronas humanas con celulas de un paciente argentino con alzheimer

    Avance histórico: logran crear neuronas humanas con células de un paciente argentino con Alzheimer

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Enfermedades de la memoria.

    Cuáles son los 7 síntomas que anticipan enfermedades relacionadas con la memoria

    Por Redacción Diario de Cuyo