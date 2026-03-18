Qué le sucede al cuerpo si como 10 huevos en un día

Comer 10 huevos en un solo día aporta una cantidad excesiva de proteínas y grasas saturadas, lo que puede sobrecargar los riñones, elevar el colesterol "malo" (LDL) y aumentar el riesgo cardiovascular a largo plazo. Aunque son nutritivos, tal cantidad excede la recomendación segura de 1 a 3 huevos diarios para personas sanas.
Aquí te detallo los posibles efectos de un consumo tan alto:
- Problemas Renales: Un exceso de proteínas puede sobrecargar los riñones y aumentar el riesgo de cálculos renales o insuficiencia renal, especialmente a largo plazo.
- Colesterol y Corazón: 10 huevos contienen una cantidad muy alta de colesterol y grasas saturadas, lo que puede elevar los niveles de colesterol LDL en la sangre y aumentar el riesgo cardiovascular.
- Problemas Digestivos: Debido a su alto contenido en grasas y proteínas, consumir 10 huevos de una sola vez puede provocar indigestión, pesadez estomacal o náuseas.
- Aumento de Peso: Aunque el huevo es saludable, 10 unidades suman una cantidad considerable de calorías, lo que puede contribuir al aumento de peso si no se queman.
- Riesgo de Salmonella: Si no están bien cocidos, el consumo de tal cantidad de yemas líquidas aumenta el riesgo de contraer Salmonella, provocando infecciones intestinales. Tua Saúde +3
Recomendaciones:
La mayoría de las personas pueden consumir entre 1 y 7 huevos a la semana, o incluso hasta 1-3 diarios, como parte de una dieta equilibrada. Si haces ejercicio de alta intensidad, puedes consumir más, pero 10 en un día es una cantidad excesiva para la mayoría de las personas.