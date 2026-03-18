    • 18 de marzo de 2026 - 09:30

    Qué le sucede al cuerpo si como 10 huevos en un día

    Un alimento súper nutritivo pero que en cantidad pued etraer problemas.

    Argentina alcanzó el cuarto lugar como mayor consumidor de huevos del mundo
    Argentina alcanzó el cuarto lugar como mayor consumidor de huevos del mundo

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    Comer 10 huevos en un solo día aporta una cantidad excesiva de proteínas y grasas saturadas, lo que puede sobrecargar los riñones, elevar el colesterol "malo" (LDL) y aumentar el riesgo cardiovascular a largo plazo. Aunque son nutritivos, tal cantidad excede la recomendación segura de 1 a 3 huevos diarios para personas sanas.

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    Aquí te detallo los posibles efectos de un consumo tan alto:

    • Problemas Renales: Un exceso de proteínas puede sobrecargar los riñones y aumentar el riesgo de cálculos renales o insuficiencia renal, especialmente a largo plazo.
    • Colesterol y Corazón: 10 huevos contienen una cantidad muy alta de colesterol y grasas saturadas, lo que puede elevar los niveles de colesterol LDL en la sangre y aumentar el riesgo cardiovascular.
    • Problemas Digestivos: Debido a su alto contenido en grasas y proteínas, consumir 10 huevos de una sola vez puede provocar indigestión, pesadez estomacal o náuseas.
    • Aumento de Peso: Aunque el huevo es saludable, 10 unidades suman una cantidad considerable de calorías, lo que puede contribuir al aumento de peso si no se queman.
    • Riesgo de Salmonella: Si no están bien cocidos, el consumo de tal cantidad de yemas líquidas aumenta el riesgo de contraer Salmonella, provocando infecciones intestinales. Tua Saúde +3

    Recomendaciones:

    La mayoría de las personas pueden consumir entre 1 y 7 huevos a la semana, o incluso hasta 1-3 diarios, como parte de una dieta equilibrada. Si haces ejercicio de alta intensidad, puedes consumir más, pero 10 en un día es una cantidad excesiva para la mayoría de las personas.

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