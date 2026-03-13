Según Harvard: cuál es el mejor horario para desayunar y sumar hábitos saludables

Expertos de Harvard y The Lancet advierten que desayunar dentro de las dos horas posteriores a despertar ayuda a regular el metabolismo, mejorar la energía y reducir el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Un desayuno planificado promueve hábitos saludables.

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El horario recomendado para desayunar es entre 60 y 120 minutos tras despertar . Esta pauta contribuye al equilibrio de los niveles de azúcar en sangre y se asocia con una mayor sensación de energía a lo largo del día, aspectos relevantes para quienes buscan cuidar su peso y su bienestar, según la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Desayunar temprano interrumpe el ayuno nocturno y proporciona la dosis inicial de nutrientes al cuerpo. Este momento aprovecha la sensibilidad a la insulina en las primeras horas del día, condición que facilita la absorción de nutrientes y optimiza el rendimiento cerebral y muscular, precisa GQ. Además, consumir el desayuno dentro del periodo recomendado alinea las demás comidas con los ritmos circadianos, promoviendo el control del metabolismo y del apetito.

La omisión del desayuno o su retraso más allá de las dos horas desde el inicio del día puede tener consecuencias adversas para la salud metabólica. La Escuela de Salud Pública de Harvard advierte que quienes no desayunan presentan un mayor riesgo de sufrir resistencia a la insulina, alteraciones en los perfiles lipídicos y aumento de peso corporal.

Diversos estudios longitudinales han documentado que los adultos que omiten el desayuno tienen un riesgo hasta 27% superior de desarrollar enfermedades cardiovasculares y un 20% mayor de sufrir diabetes tipo 2, en comparación con quienes mantienen un patrón regular de desayuno.

Además, investigaciones citadas por Harvard y respaldadas por The Lancet muestran que la ausencia de un desayuno equilibrado impacta negativamente en la función cognitiva, la memoria y el estado de alerta, especialmente en niños, adolescentes y adultos mayores.

Alimentos recomendados para un desayuno saludable

avena desa

La calidad nutricional del desayuno es tan decisiva como el momento de su consumo. Harvard recomienda estructurar la primera comida del día a partir de carbohidratos complejos —como avena, pan integral o quinoa—, que proveen energía de liberación sostenida y ayudan a estabilizar los niveles de glucosa en sangre.

Las proteínas magras, presentes en huevos, yogur natural, leche descremada, legumbres o frutos secos, promueven la saciedad y contribuyen al desarrollo y reparación de tejidos. La fibra dietética, abundante en frutas frescas, verduras y cereales integrales, favorece la salud digestiva y el control del peso, además de modular la absorción de azúcares. Las grasas saludables, como las del aceite de oliva extra virgen, el aguacate y las semillas, aportan energía y benefician la función cardiovascular y la absorción de vitaminas liposolubles.

Un desayuno bien planificado —variado, rico en nutrientes y adaptado a las necesidades energéticas individuales— contribuye a la estabilidad del apetito durante el día y facilita la adopción de hábitos alimentarios sostenibles para el control del peso y la prevención de enfermedades crónicas.

La importancia de la rutina

Desayunar de manera consciente implica seleccionar alimentos de alta calidad nutricional, ajustar las porciones según el nivel de actividad física y las necesidades personales, y evitar opciones ultraprocesadas, ricas en azúcares simples y grasas saturadas.

De acuerdo con Harvard y The Lancet, priorizar el consumo de alimentos frescos y mantener una rutina consistente de desayuno se asocia con mejores indicadores de salud metabólica, mejor desempeño cognitivo y mayor bienestar general desde las primeras horas del día.