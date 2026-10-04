    • 4 de octubre de 2026 - 17:23

    De cara al verano: avanzan los trabajos de limpieza y nivelación en el perilago del Dique Ullum

    La Dirección de Recursos Energéticos lleva adelante tareas de desmalezamiento y acondicionamiento en ambas márgenes del Espigón del Embarcadero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    De cara a la próxima temporada estival, el Dique Ullum comienza a ponerse a punto. En el marco de las acciones coordinadas por el COPRE, la Dirección de Recursos Energéticos —dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía del Gobierno de San Juan— puso en marcha un operativo integral de puesta en valor en los espacios públicos del perilago.

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    Los trabajos actuales se concentran en ambas márgenes del Espigón del Embarcadero, donde personal y maquinaria específica realizan tareas intensivas de limpieza, desmalezamiento y nivelación del terreno.

    Operativo verano

    El objetivo principal de estas intervenciones es dejar en óptimas condiciones las áreas de costa que próximamente serán habilitadas y delimitadas mediante un sistema de boyado por Seguridad Náutica. De esta manera, se busca garantizar sectores seguros y ordenados para la recreación y el disfrute de quienes visiten el espejo de agua durante el verano.

    Las labores están a cargo de la Dirección de Recursos Energéticos en el marco del COPRE y comprenden la limpieza general, el desmalezamiento y la nivelación de los espacios públicos en ambas márgenes del Espigón del Embarcadero, tareas que servirán de base para que luego Seguridad Náutica realice la delimitación y el boyado de las áreas recreativas.

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