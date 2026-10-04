De cara al verano: avanzan los trabajos de limpieza y nivelación en el perilago del Dique Ullum

La Dirección de Recursos Energéticos lleva adelante tareas de desmalezamiento y acondicionamiento en ambas márgenes del Espigón del Embarcadero.

De cara a la próxima temporada estival, el Dique Ullum comienza a ponerse a punto. En el marco de las acciones coordinadas por el COPRE, la Dirección de Recursos Energéticos —dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía del Gobierno de San Juan— puso en marcha un operativo integral de puesta en valor en los espacios públicos del perilago.

Los trabajos actuales se concentran en ambas márgenes del Espigón del Embarcadero, donde personal y maquinaria específica realizan tareas intensivas de limpieza, desmalezamiento y nivelación del terreno.

Operativo verano El objetivo principal de estas intervenciones es dejar en óptimas condiciones las áreas de costa que próximamente serán habilitadas y delimitadas mediante un sistema de boyado por Seguridad Náutica. De esta manera, se busca garantizar sectores seguros y ordenados para la recreación y el disfrute de quienes visiten el espejo de agua durante el verano.