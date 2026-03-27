[FOTOS] Las mejores postales de una nueva edición de la Cabalgata de la Fe hacia la Difunta Correa

Una nueva edición de la Cabalgata de la Fe comenzó este viernes con la participación de 4.000 gauchos que realizarán la travesía hasta la Difunta Correa.
El gobernador Marcelo Orrego lideró el paso de los gauchos.
El gauchaje durante los primeros metros de la Cabalgata de la Fe.
Los sanjuaninos se reunieron para despedir a los promesantes.
El palco de autoridades durante el acto de inauguración de la edición de la Cabalgata de la Fe.
El gobernador Marcelo Orrego saludando a los fieles.
Las agrupaciones gauchas preparadas para partir hacia Caucete.
El infaltable folclore nacional.
Los más pequeños tampoco se quisieron perder la cabalgata con sus pilchas gauchas.
Los animales descansando a la sombra en un día caluroso.
Los gauchos tomaron la ruta hacia Caucete.
La cabalgata largó este año desde la Plaza Di Stéfano.