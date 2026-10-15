San Juan se suma a la 5ta Marcha Federal Universitaria: concentración, horarios y recorrido

La movilización reclama por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y busca respaldar a los diputados opositores en la sesión especial de este jueves.

Este jueves 15 de octubre, la provincia se une a la 5ta Marcha Federal Universitaria, una protesta de alcance nacional en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En San Juan, la movilización partirá desde la Plaza 25 de Mayo y terminará frente al Rectorado de la UNSJ.

Cronograma

16.30: concentración en la Plaza 25 de Mayo .

concentración en la . 17.30: inicio de la movilización.

inicio de la movilización. 18.30: se espera el comienzo del acto en el Rectorado. La columna saldrá por calle Mendoza y avanzará por avenida Ignacio de la Roza hasta avenida Alem. Desde allí empalmará con avenida Libertador hasta calle Aberastain, y luego seguirá hasta las puertas del Rectorado de la UNSJ, en calle Mitre.

El respaldo a la sesión en Diputados Según se informó, la intención de la marcha es respaldar a los diputados opositores, que intentarán reunir el quórum necesario para la sesión especial convocada con el objetivo de dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, la norma que sentó las bases del modelo de gobierno de La Libertad Avanza.