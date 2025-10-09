El Ministerio de Gobierno, a través del Juzgado de Faltas, informó los montos correspondientes al mes de octubre de 2025 de las multas por infracciones de tránsito, calculadas en base al valor de la Unidad Fija (UF), que actualmente asciende a $1.703.
Las infracciones más comunes y el costo actualizado:
Falta de licencia de conducir: Moto: 100 UF – $170.300; Auto / Camioneta: 250 UF – $425.750;
Camiones / Transporte público: 300 UF – $510.900
Conducir en estado de ebriedad: Moto: 150 UF – $255.450; Auto / Camioneta: 250 UF – $425.750;
Camiones / Transporte público: 300 UF – $510.900.
Negarse al control de alcoholemia: 150 UF – $255.450
Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO): 250 UF – $425.750
Falta de colocación del cinturón de seguridad:150 UF – $255.450
Falta o no uso del casco protector: 150 UF – $255.450
Falta de seguro obligatorio:200 UF – $340.600
Falta de tarjeta de identificación del vehículo:150 UF – $255.450
Cruzar semáforo en rojo: 250 UF – $425.750
Circular en contramano:250 UF – $425.750
Estacionar en doble fila:50 UF – $85.150
Conducir usando teléfono celular:50 UF – $85.150
No asir el volante con ambas manos:50 UF – $85.150
Falta de chaleco reflectante:100 UF – $170.300
Desde el Ministerio de Gobierno hicieron hincapié en que “el cumplimiento de las normas viales es una responsabilidad compartida que contribuye a preservar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad”; mientras que las sanciones “tienen como objetivo concientizar a los conductores sobre la importancia de una conducción prudente y responsable en la vía pública”.