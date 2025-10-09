Actualizaron los montos de las multas por infracciones de tránsito: cuánto cuesta cruzar un semáforo en rojo o conducir ebrio Las cifras difieren según la norma, pero están entre 85 mil y 510 mil pesos.

El Ministerio de Gobierno, a través del Juzgado de Faltas, informó los montos correspondientes al mes de octubre de 2025 de las multas por infracciones de tránsito, calculadas en base al valor de la Unidad Fija (UF), que actualmente asciende a $1.703.

Las infracciones más comunes y el costo actualizado:

Falta de licencia de conducir: Moto: 100 UF – $170.300; Auto / Camioneta: 250 UF – $425.750;

Camiones / Transporte público: 300 UF – $510.900

Conducir en estado de ebriedad: Moto: 150 UF – $255.450; Auto / Camioneta: 250 UF – $425.750;

Camiones / Transporte público: 300 UF – $510.900.

Negarse al control de alcoholemia: 150 UF – $255.450

Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO): 250 UF – $425.750

Falta de colocación del cinturón de seguridad:150 UF – $255.450

Falta o no uso del casco protector: 150 UF – $255.450

Falta de seguro obligatorio:200 UF – $340.600

Falta de tarjeta de identificación del vehículo:150 UF – $255.450

Cruzar semáforo en rojo: 250 UF – $425.750

Circular en contramano:250 UF – $425.750

Estacionar en doble fila:50 UF – $85.150

Conducir usando teléfono celular:50 UF – $85.150

No asir el volante con ambas manos:50 UF – $85.150

Falta de chaleco reflectante:100 UF – $170.300

Desde el Ministerio de Gobierno hicieron hincapié en que “el cumplimiento de las normas viales es una responsabilidad compartida que contribuye a preservar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad”; mientras que las sanciones “tienen como objetivo concientizar a los conductores sobre la importancia de una conducción prudente y responsable en la vía pública”.