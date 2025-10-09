Por primera vez se realizó una cirugía laparoscópica en el Hospital Ventura Lloveras El objetivo de esta acción es fortalecer la accesibilidad, equidad y justicia social en la atención de la salud de los habitantes de Media Agua y localidades cercanas.

Este miércoles 8 de octubre, en el Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento, se llevaron a cabo cinco intervenciones quirúrgicas. Una de ellas consistió en una cirugía laparoscópica, procedimiento que se realizó por primera vez en el departamento, marcando un avance trascendental en la atención sanitaria de la zona.

El objetivo de esta acción es fortalecer la accesibilidad, equidad y justicia social en la atención de la salud de los habitantes de Media Agua y localidades cercanas, evitando derivaciones a centros de mayor complejidad y reduciendo los tiempos de espera.

Este importante logro fue posible gracias al compromiso del gobernador Marcelo Orrego y del ministro de Salud Amílcar Dobladez, quienes, a través de la Secretaría de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe y la Dirección de Prestaciones Periféricas, impulsan el Plan de Cirugías Periféricas en los ocho hospitales departamentales de la provincia.

Dicho plan permitió duplicar la cantidad de cirugías realizadas en los últimos años:

• Año 2023: 96 cirugías

• Año 2024: 159 cirugías

• Año 2025: 245 (Septiembre) con el objetivo de llegar a unas 400 cirugías a fin de año.

Acompañaron a los equipos de salud el secretario de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, Pablo Arroyo; el director de Prestaciones Periféricas, José Caif; el director del Hospital Ventura Lloveras, Omar Gómez; y el jefe del Área Programática Sarmiento, Fabio Zalazar.

La cirugía laparoscópica fue una Colecistectomía en una paciente de 21 años, oriunda de Cochagual, y representa un hito en la capacidad resolutiva del hospital. La disponibilidad del nuevo equipamiento permite efectuar procedimientos complejos con menor tiempo de internación, menor dolor postoperatorio y reducción de complicaciones, además de evitar traslados innecesarios a otros centros de salud.

Equipo de profesionales intervinientes:

• Cirujanos: Dr. Darío Mercado, Dr. Rodrigo Pereto

• Anestesista: Dr. Juan Manuel García

• Técnico en Anestesia: Lic. Eduardo Vera

• Instrumentadora: Lic. Marcela Gracias

• Circulantes: Lic. Daiana Gil, Lic. Vanesa Castro, Lic. Luberchi

• Recuperación: Enf. Patricia Zárate

• Limpieza: Ester Gómez, Rodrigo Espinoza

El Hospital Ventura Lloveras amplía sus servicios

En los últimos meses, el hospital ha experimentado un notable crecimiento en materia de infraestructura, equipamiento y recurso humano, consolidándose como un centro de referencia en el sur de la provincia.

Incorporación de recurso humano:

• Médico neurólogo

• Médico internista (refuerzo del área de internación)

• Médico psiquiatra (consultorio externo e internación)

• Médica pediatra (consultorio externo e internación)

• Idóneo en farmacia para centros de salud

• Bioquímica

Mejoras edilicias:

• Pintura interior y exterior del hospital

• Acondicionamiento de habitaciones del internado

• Cambio de luminarias

• Reparación y colocación de equipos de aire acondicionado (5 nuevos equipos instalados)

• Renovación de 2 redes IT en quirófano

Nuevo equipamiento incorporado:

• Torre de video laparoscópica (Karl Storz)

• Arco en C (Garion SG HealthCare)

• Cialíticas Theus (2 unidades)

• Módulo odontológico

• Mesa de anestesia

• Ambulancia O km, 4×2 para traslado de pacientes