Inédito en San Juan: más de 250 mil alumnos, en cuatro turnos, serán protagonistas de un mega simulacro de sismo Se trata de una acción del programa “Escuelas preparadas” que lleva adelante el Gobierno provincial y se realizará el próximo lunes, dentro del horario escolar de cada turno.

De manera conjunta, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Seguridad, a través de Protección Civil, anunciaron la realización del primer simulacro provincial efectuado en simultáneo en todos los establecimientos escolares, que tendrá lugar el lunes 13 de octubre.

La secretaria de Educación, Mariela Lueje, y el director de Protección Civil, Carlos Heredia, brindaron los detalles de este simulacro inédito que involucrará a aproximadamente 255 mil alumnos de todos los niveles educativos, tanto de gestión pública como privada.

Se aclaró que no habrá suspensión de clases y que el simulacro se realizará en horario escolar, con un horario estipulado en cada turno, y que tendrá lugar “puertas adentro” de las instituciones. Es decir, que no habrá un despliegue exterior que pudiera “alterar el orden público” o alarmar a los vecinos.

Los funcionarios coincidieron en que el propósito del simulacro es “fortalecer la preparación ante emergencias, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo”, como también poner el foco en “la claridad de los roles al momento de enfrentarse a la emergencia y actuar de acuerdo a la realidad que presenta cada establecimiento escolar”.

El manual del INPRES indica que los alumnos deben protegerse bajo los bancos. (Imagen video institucional)

A partir de esos objetivos, se podrá poner en práctica la capacitación recibida por los docentes y el funcionamiento de los planes de evacuación diseñados este año en el marco del programa “Escuelas preparadas”.

En total, participan de la acción simultánea los 594 edificios escolares registrados en el Ministerio de Educación, que en total configuran un universo de 1249 escuelas, teniendo en cuenta que en el ámbito público generalmente hay más de una escuela por establecimiento.

Heredia adelantó que el Ministerio de Educación “es el primer eslabón” de la capacitación sísmica integral que planean llevar a cabo, por lo que avanzarán con otras áreas de la administración estatal y distintos ámbitos de la comunidad.

Para realizar este simulacro simultáneo, señalaron que fue clave la capacitación brindada a 3.000 docentes en la primera parte del año en el Gran San Juan y en los departamentos de Valle Fértil, Calingasta, Jáchal e Iglesia.

“Se les brindó conocimientos técnicos sobre evacuación, sobre análisis de riesgo de manera básica”, dijo Heredia, quien apuntó que el objetivo es la elaboración “de planes estandarizados en toda la provincia”, más allá de que cada edificio escolar tiene características particulares.

“No hay un precedente de esto, es algo inédito y bienvenido sea que el Ministerio de Educación haya accedido a este ejercicio”, expresó Heredia.

La razón por la que se eligió el 13 de octubre es porque se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.

El simulacro se hará en cada turno de acuerdo con los siguientes horarios:

10:00 horas para el turno mañana.

12:00 horas para el interturno.

16:00 horas para el turno tarde.

19:00 horas para el turno vespertino.

21:00 horas para el turno nocturno.

Una vez en el punto de encuentro, los coordinadores designados deben tomar asistencia.

En qué tiempo debería realizarse una evacuación escolar en caso de siniestro

Desde Protección Civil, Heredia aseguró que dependerá de las características de la escuela.

“Depende de la cantidad de alumnos, de las características del edificio, puede tener uno o dos niveles, pero normalmente estamos haciendo evacuaciones que duran entre tres a cinco minutos”, dijo Heredia, remarcando que cinco minutos es el tiempo máximo.

Capacitación previa

La capacitación a los docentes estuvo a cargo de Protección Civil. Se realizó de manera presencial, con instancias teóricas y prácticas, lo que culminó en la presentación de un Plan de Evacuación escolar propio, teniendo en cuenta las características de cada edificio. Hasta el momento se presentaron 800 planes de evacuación, “lo que no quiere decir que el resto de las escuelas no lo tenga”, aclaró Lueje, teniendo en cuenta que faltarían 449 escuelas por aprobar ese plan.

Cuál es el procedimiento que deben seguir los docentes durante una emergencia

Lueje explicó que los docentes deberán llenar dos formularios: uno de autoevaluación sobre cómo resultó el simulacro y, además, uno real que sería enviado al COE (Centro Operativo de Emergencia) en caso de emergencia real. La secretaria recomendó tenerlo impreso, porque durante un sismo “se corta la energía eléctrica”.

No obstante, dijo, “una vez restablecida la energía, van a poder trasladarlo de manera online para que impacte inmediatamente y se tomen las medidas necesarias en el caso de cada una de las escuelas”. Servirá para saber si hubo derrumbes, heridos o si no encuentran algún niño.

El simulacro cubrirá todo el procedimiento que debe implementarse durante un sismo real. Se estipuló que, tras la señal acordada del inicio de un sismo, comienza el plan de evacuación con los siguientes pasos:

Adopción de la posición de seguridad. Evacuación ordenada hacia la zona segura. Y aclararon que, en las instituciones donde el punto de encuentro está fuera del edificio, el recorrido se detendrá en la puerta principal, sin salir. Control de asistencia. Revisión edilicia. Regreso a las aulas.

Aseguraron cuáles son las pautas que cada directivo debe tener en cuenta para este simulacro y luego en un caso real:

Designar coordinadores que deben estar disponibles exclusivamente para supervisar y evaluar el simulacro.

La señal de inicio se activará puntualmente a la hora establecida.

Cada docente deberá indicar: “Atención, está temblando. Adopten la posición de seguridad.”

Mantener la posición de seguridad durante 60 segundos.

Esperar la orden de evacuación general emitida por el Coordinador del Establecimiento.

Cortar los suministros de luz, gas y agua durante el procedimiento.

Reunirse en la zona segura, donde el Coordinador del Establecimiento realizará el control de asistencia de los alumnos, del personal docente y del personal de maestranza.

Posteriormente, el equipo de conducción y el personal de maestranza realizarán la inspección ocular del establecimiento.

Una vez verificada la seguridad del edificio, el Coordinador del Establecimiento dará la orden del retorno a las aulas.

Carlos Heredia explicó que capacitaron usando el manual del Instituto de Prevención Sísmica, teniendo en cuenta que es un organismo científico y autoridad en la materia, y hay un capítulo que habla de la actuación en las escuelas.

Admitió que detectaron algunos conceptos errados en los docentes que participaron de la capacitación y nombró específicamente el “triángulo de la vida”, que hace referencia a colocarse al costado de una mesa, donde en caso de derrumbe se crea un “espacio seguro”. Sin embargo, Heredia resaltó que no es lo que recomienda el INPRES, que indica que deben colocarse bajo los escritorios y pupitres.

Asimismo, dijo que se recomendó a los directivos trabajar en la reducción de riesgos, por ejemplo, evitar que se caigan objetos sobre los alumnos, revisar el buen estado de sujeción de ventiladores y luminarias. “Es bueno corregir esas cosas, son cosas alcanzables, como también se ha trabajado en señalización y cartelería” dentro de los edificios escolares, completó.

Heredia destacó la importancia de “educar, de formar, prepararnos y generar la conciencia sísmica” en la población, y de involucrarse “en las medidas preventivas para que cuando ocurra un desastre, indudablemente los efectos sean menores y reducidos de alguna manera”.