Avanza el deterioro de la Ruta 20 en el tramo San Juan-Caucete La falta de mantenimiento como también de obras complementarias para mejorar su estado, está provocando que este tramo, de una de las rutas nacionales de acceso y salida de la provincia más importante, haya comenzado a mostrar signos de un desgaste propio de los años.

Poco antes del inicio de la actual gestión de gobierno el tramo de la Ruta Nacional Nro 20, que une la ciudad de San Juan con Caucete, dejó de recibir el mantenimiento adecuado para una vía de estas características, lo que ha llevado a que en estos momentos se encuentre con un avanzado estado de deterioro en varios sectores. La situación ha comenzado a preocupar a distintos sectores, entre ellos transportistas, líneas de colectivos de media y larga distancia, productores y automovilistas en general que a diario utilizan esta ruta para trasladarse ya sea con motivos laborales o recreativos.

Asfalto ondulado

Aproximadamente son unos 27 kilómetros los que separan la ciudad de San Juan con la de Caucete y los mayores signos de deterioro se observan en tramos en que la carpeta asfáltica está ondulada, como ocurre a la altura del distrito La Legua, en Santa Lucía; el ingreso al puente sobre el Río San Juan, viniendo desde el Este; y en el ingreso a la ciudad de Caucete antes de llegar a la polémica rotonda que permanece destruida por no ser una obra definitiva como figura en los planos que están en poder de Vialidad Nacional.

Cruces peligrosos

Otros signos del mal estado de la ruta lo encontramos en la falta de obras complementarias para hacer que esta vía sea más segura. Transitando desde San Juan, en las inmediaciones del puente del Acceso Este que pasa por sobre la Avenida de Circunvalación hay un peligroso cruce que a pesar de estar señalizado siempre es motivo de peligrosas situaciones, cuando no ocurren accidentes que en ocasiones han llegado a ser muy graves.

Luego sigue el temerario cruce de calle Gorriti y Ruta 20, donde el Gobierno provincial tiene previsto construir una rotonda con un derivador de tránsito para llevar tranquilidad a todos los que deben pasar por este lugar.

Siguiendo hacia el Este está la peligrosa salida de una estación de servicio hacia el tramo del Acceso Este que siempre es criticado por los automovilistas por carecer de banquinas y estar limitado por dos guard rail que lo convierten en un tramo peligroso.

Así sigue el derivador de tránsito en la zona del monumento al gaucho; la salida del cementerio de 9 deJulio; el ingreso a una estación de servicios y al aeropuerto Domingo F. Sarmiento; el cruce con calle Zapata; el siempre peligroso cruce de Calle La Plata y el ingreso al Barrio Justo Castro IV que está dividido, precisamente por la Ruta 20, en dos sectores.

Deterioro asfáltico

En lo que más se puede observar el deterioro del asfalto es en el mal estado del pavimento en tramos como el del ingreso al Aeropuerto Sarmiento, donde se han formado baches profundos; unos dos kilómetros en el distrito de 9 de Julio conocido como Dibella; la salida del puente sobre el Río San Juan y las inmediaciones del Canal Primero, antes de llegar a la calle San Isidro. En estos sectores el asfalto evidencia un desgaste extremo a tal punto, como en el caso de la zona de Dibella, por momentos da la impresión de estar circulando por una calle de ripio, en vez de hacerlo por el pavimento.

Pocas posibilidades

Por ser una ruta nacional, dadas las circunstancias económicas por las que atraviesa el país, son muy pocas las posibilidades de que la situación mejore, mediante la realización de obras que son necesarias y fundamentales para esta vía recupere su estado original.

Existe un proyecto totalmente desarrollado para la construcción de una autopista para este tramo, que lógicamente tiene nulas posibilidades de concretarse al haberse suspendido totalmente la obra pública en todo el territorio nacional y carecer la provincia de recursos para encargarse de su concreción.

La idea de consecionar grandes obras viales para que empresas privadas se encarguen de su concreción mediante el sistema de Participación Público-Privada (PPP), podría llegar a ser una alternativa de solución, pero se considera que todavía está muy lejos de su ejecución.

En tanto este tramo de la ruta 20 continúa deteriorándose sin conocerse, con precisión, cuando esta vía pueda colapsar, lo que representará un grave problema para la comunicación de San Juan con el este provincial y con el centro-norte del país.