Definieron a los nueve representantes sanjuaninos para el Concurso Emprendimiento Argentino 2025 Los emprendedores finalistas, previo a ser seleccionados, expusieron ante una sala llena y respondieron las preguntas del jurado.

Los emprendedores que representarán a San Juan a nivel nacional en el certamen Emprendedor Argentino 2025 resultaron ser Rodrigo Rodríguez, de la categoría “Despegue emprendedor” y Bosque Urbano de la categoría “Crecimiento y expansión”.

Estos nombres surgieron después de competir en una rueda de pitcheo donde se enfrentaron 9 emprendimientos locales. Estos casos, fueron evaluados por un jurado de expertos integrado por el presidente de UISJ, Ricardo Palacioa, la secretaria ejecutiva de Fundación Banco San Juan, Laura Adámoli, el presidente de la Agencia San Juan Calidad de Inversiones, Manuel Rodríguez y el director de Pymes y Emprendedores, José Santos Carpino.

En segundo lugar se posicionaron Avantti, de la primera categoría y Nodos, de Crecimiento y expansión.

Cabe señalar que el Gobierno de San Juan, por indicación del gobernador Orrego a través del Ministerio de Producción, es la única provincia en asignar un reconocimiento económico para los ganadores. Quienes resultaron con el primer premio, obtendrán 5 millones de pesos cada uno y los que resulten segundos, recibirán 3 millones de pesos.

Previamente, participaron de una capacitación clave en el espacio de co-work de Calidad San Juan, a cargo de Ariel Zavalla, para optimizar sus presentaciones ante el jurado.

Los finalistas que representarán a San Juan en el certamen nacional Emprendedor Argentino 2025 formaron parte de un taller estratégico de oratoria con el objetivo de mejorar su desempeño ante el jurado. La capacitación, dirigida por el especialista Ariel Zavalla, tuvo lugar en el espacio de co-work de la Agencia Calidad San Juan y brindó herramientas para presentar proyectos con claridad, impacto y en tiempos reducidos.

José Carpino, director de Pymes y Emprendedores, subrayó el doble logro alcanzado por la provincia: “El entusiasmo de los finalistas es sobresaliente. Todos fueron ganadores por haberse destacado entre numerosos emprendimientos de calidad. San Juan ocupa el quinto puesto nacional en cantidad de inscripciones, un resultado excepcional considerando nuestra densidad poblacional”.

Este encuentro marca una etapa decisiva previa a la competencia nacional, en la que los proyectos intentarán captar el interés de potenciales inversionistas. La elevada participación y la presencia de diez emprendimientos seleccionados posicionan a San Juan como un polo emprendedor de relevancia nacional.

Cabe destacar que el concurso, impulsado por la Dirección de Pymes y Emprendedores junto con la Agencia Calidad San Juan desde el mes de abril, culminó su etapa de selección con los siguientes diez finalistas:

Emprendimientos seleccionados:

Crecimiento y expansión

Bosque Urbano – Guillermo Federico Ducloux Palmero

Transforma residuos plásticos urbanos e industriales en madera plástica versátil y duradera. Ofrece una alternativa ecológica para la construcción y el diseño, con capacidad para fabricar muebles en su propia carpintería.

La Pocitana – Marcela Bettina Moral Torés

Primera empresa rural accesible de San Juan. Elabora aceite de oliva virgen extra y aceitunas seleccionadas, certificados sin gluten y bajos en sodio, en instalaciones con accesibilidad garantizada.

Biodena Biocosmética – Mariela León

Elabora productos de cosmética natural y protección solar. Se destaca por haber desarrollado el primer protector solar labial natural factor 35+ certificado en Argentina, utilizando insumos de productoras locales y procesos sostenibles.

Nodos S.A.S. (NODOS EDTECH) – Carlos Cristian González

Plataforma educativa integral que digitaliza la gestión académica mediante inteligencia artificial y blockchain. Ofrece escalabilidad, versatilidad y seguridad para instituciones educativas.

Despegue emprendedor

Daniel González

Desarrolla juntas que permiten vincular cañerías sin necesidad de soldadura. Son adaptables en tamaño y forma, facilitando reparaciones y el transporte de fluidos en zonas remotas, sin requerir equipos complejos ni personal especializado.

Arreglapp – Esteban Yuvero

Plataforma integral que conecta oferta y demanda de servicios para el hogar. Ofrece trazabilidad en la calidad, opciones de financiación y una gestión completa de los trabajos.

AquatIoT – Rodrigo Rodríguez Rodríguez

Desarrolla un sensor IoT que se instala en medidores de agua domiciliarios y envía datos de consumo a la nube. Esto permite una gestión eficiente y medición remota para empresas prestadoras de servicios.

Polyseal – Juan Jesús Emanuel Garro

Produce polímeros absorbentes y biodegradables que retienen agua en el suelo y la liberan gradualmente. Esta tecnología permite reducir en más del 70 % el consumo hídrico agrícola y protege los cultivos.

Avantti S.R.L. (Avantti.io) – Agustín Nozica

Plataforma de venta de entradas para pequeños y medianos productores de eventos. Brinda comisiones transparentes, acreditación rápida, atención personalizada y herramientas de gestión simplificada.