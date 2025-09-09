Deportistas sanjuaninos buscan apoyo para competir en las Olimpiadas para Sordos Tokio 2025 Los futbolistas Jonathan Castillo, Axel Varela, Ricardo Mestre y el tenista Gerardo Pérez fueron convocados para integrar la Delegación Argentina. El 14 de octubre vence el plazo para confirmar la participación, que depende de los fondos recaudados.

En noviembre próximo -desde el 15 al 26- se llevará a cabo en Tokio, Japón las Olimpiadas para Sordos, con competencias de diversos deportes como tenis, atletismo, natación, fútbol y voleibol, entre otros; y un grupo de deportistas sanjuaninos fue convocado para integrar la Delegación Argentina. Para poder costear los gastos que implica su participación, algunos de ellos están reuniendo fondos y han abierto una cuenta para que empresas y particulares puedan colaborar con este objetivo. Se trata de los futbolistas Jonathan Castillo, Axel Varela, y Ricardo Mestre (que forman parte del equipo local Espartanos, y son Campeones panamericanos Brasil 2024 en fútbol 11), y del tenista Gerardo Pérez (el segundo mejor rankeado de Argentina). Junto a ellos en esta misión está Guillermo Basañez, experimentado profesor de Educación Física con larga trayectoria en el deporte adaptado, quien actualmente también es técnico del seleccionado argentino de fútbol para sordos (junto a Mariano González, de Buenos Aires), el primer entrenador del interior del país que llega a ese rol.

Según informó Basañez a DIARIO DE CUYO, el costo total de la participación por cada deportista ronda los 5 millones de pesos, una cifra que excede el presupuesto de la federación y de los propios atletas. “Todo es a pulmón”, dijo el entrenador, quien junto al equipo trabaja en forma ad-honorem. Aunque la Secretaría de Deportes de San Juan cubre los pasajes de ida y vuelta para las concentraciones en Buenos Aires, la delegación debe costear todo lo relativo a Japón, donde además deberían estar unos días antes para aclimatarse, luego de haber hecho lo propio en Buenos Aires, con un trabajo diferenciador (por ejemplo, entrenar a las 3 o 4 de la mañana, para ir acostumbrando el cuerpo al cambio horario).

La fecha límite para confirmar la participación en las Olimpiadas para Sordos de Tokio 2025 -que depende de los fondos recaudados- es el 14 de octubre. Quienes quieran sumarse a esta cruzada con su colaboración pueden realizar una transferencia a la cuenta de Mercado Pago con el alias tokio25f (Guillermo Juan Basañez).

‘Buscamos reunir el dinero necesario. Lo ideal sería que también colaboren las empresas, pero cualquiera que pueda ayudar sirve para acercarnos a la meta; desde 1000 pesos para arriba, todo nos suma’, señaló el entusiasta técnico sanjuanino, quien espera que esta campaña ayude a los deportistas locales a llegar a este importantísimo competitivo internacional. En paralelo, marcó que ésta podría ser la despedida de Mestre, goleador histórico de la Selección argentina de fútbol para sordos, ‘un grande del deporte silencioso’, lo calificó Basañez, quien también ha presentado un expediente de subsidio en Secretaría de Deportes (donde él integra un programa de deporte adaptado), que podría achicar la brecha.

No es ésta la primera vez que los deportistas sordos enfrentan un desafío similar. Hace dos años, se realizó -también a nivel delegación- una campaña de recolección de fondos para su viaje a Malasia, que resultó exitosa. Es con este antecedente que Basañez y los atletas apuestan nuevamente a la solidaridad.

“El no ya lo tenemos, probemos”, afirmó esperanzado con la respuesta el técnico sanjuanino, quien explicó que toda la delegación, muchos en la misma situación que los sanjuaninos, está haciendo campaña. Y que en caso de que algunos cubran sus gastos y consigan más dinero, va a un fondo común para ayudar al resto.

San Juan, protagonista del deporte silencioso

San Juan tiene un papel destacado en el desarrollo del deporte para personas sordas. ‘Hace cuatro años que venimos haciendo una movida muy interesante y muy productiva en cuanto al deporte silencioso. Venimos siendo protagonista en fútbol 11 y en los últimos cuatro nacionales hemos conseguido tres podios’, dijo, antes de precisar que el seleccionado provincial se llama Espartanos, y que de ahí varios han sido convocados para la Selección argentina de fútbol 11 para sordos, llamada Los Toros.

‘Ahora tenemos tres convocados y seguimos trabajando con los más chicos, esperemos que algún día también se les dé de poderse presentar’, apuntó. ‘Y en Córdoba estuvimos en el Federal de Futsal, donde salimos campeones federales o nacionales, en juveniles, en veteranos y fue la primera participación de las mujeres sordas en un evento de este tipo’, subrayó el profesor, quien desea que estos logros también sirvan de inspiración para otros jóvenes con discapacidad.