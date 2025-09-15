El Club Andino Mercedario cumple 80 años y prepara “alta” celebración Desde una Festiboulder, pasando por un almuerzo, hasta un festival de cine internacional y un concurso de fotografía especializada. Esto sin contar las reformas realizadas en el Club para dejarlo lindo para el cumple.

El Club Andino Mercedario es el gran formador de montañistas y difusor de las actividades de montaña, no caben dudas, pero además forma parte de la identidad sanjuanina desde hace 80 años. Ni hablar que con el tiempo se ha consolidado como un referente de rescate y búsqueda. También es cierto. Y más cierto aun son las decenas o cientos de veces que han debido participar en este tipo de actividades. Por esto, que apenas es una parte de su significado social, el Andino festeja su cumple con una agenda repleta a partir del sábado 20, anticipándose a la fecha de fundación que fue un 23 de septiembre de 1945.

El puntapié inicial lo dará el FestiBoulder durante toda la jornada del día 20 en su sede de calle Urquiza 155 Sur, y la entrega de premios de un concurso de expertos en fotografía de montaña.

Tampoco se olvida que además de ser la primera institución en su tipo en la provincia ha marcado hitos tales como los primeros ascensos al Aconcagua, y que de allí han surgido los principales montañistas sanjuaninos. Hay mucho para contar y para festejar.

La celebración propiamente dicha comienza el próximo 20 de septiembre con un FestiBoulder que es una competencia de escalada que termina con una fiesta, pero los preparativos empezaron hace varios meses.

‘Venimos preparándonos desde hace tiempo para el festejo por lo que hemos hecho algunos cambios en la sede, mejoras en las instalaciones porque siempre estabamos con el ojo puesto en los muros de escalada, y ahora le hemos dado prioridad a otras cosas que necesitabamos mejorar, como por ejemplo la instalación eléctrica y la pintura en general‘, dice Alfredo Cevallos, presidente de la institución.

El festejo del sábado comienza con un Boulder, que se practica en bloque de no mucha altura pero sí con altas dificultades que pueden terminar con el escalador en el colchón de soporte que se usa para ese fin. Es una competencia dinámica, participan personas de todas las edades, empezando por los más chiquitos desde las 9 de la mañana hasta las 13, y por la tarde competirán los adolescentes y adultos.

En el mismo marco se ha organizado un concurso de fotografía supervisado por un jurado de expertos en este tema para la posterior publicación de un libro de la entidad, y una exposición permanente de fotos. Los premios se entregarán por la noche del sábado en el mismo FestiBoulder.

Las actividades continuarán el 27 de septiembre con un almuerzo en el Salón Gran Calivar, al que asistirán socios e invitados que llegarán de todos los puntos cardinales de la provincia, el país y el mundo.

A la par se desarrollará el Festival de Cine de Montaña de Banff (Centre Mountain Film Festival que antes era Banff Festival of Mountain Films), donde se presentarán películas y documentales sobre cultura de montaña, deportes, medio ambiente, aventura y exploración. Este es un encuentro canadiense que se celebra cada otoño en Banff. ‘Lo organizamos en conjunto con Ansilta que es un sponsor importante de ese festival y ha logrado que vengan a San Juan. Nosotros colaboramos en su desarrollo y organización‘, agrega Cevallos. El encuentro será el 2 y 3 de octubre en la Sala del Museo Franklin Rawson.

Actividades del Club

El Andino cuenta con escuelas por niveles, con muros artificiales y actividades en roca natural, donde los jóvenes practican velocidad, fuerza y estrategia. Estas acciones, pese a todos los cambios de cara a los festejos de la entidad, siguen con total normalidad.

Los martes y jueves los socios participan en diferentes grupos, como por ejemplo los de escaladas que entrenan a las 15 y a las 21, este último horario coincide con grupos de entrenamiento de montaña.

Además están las escuelas de Escalada para niños de 5 a 12 años a partir de las 18 y la de adolescentes y adultos a partir de las 19.

Los lunes, y por convenio con la Municipalidad de la Capital, reciben a un grupo de chicos a partir de las 16. El resto de los horarios están abiertos a todos los socios que van a entrenar lunes, miércoles y viernes.

Además se dictan cursos de Iniciación a la Montaña; de Escalada Nivel 1 y Nivel 2 (más desarrollo técnico), y otros especializados de Alta Montaña , Tránsito en Glaciar, Escalada en Hielo y capacitaciones específicas en Búsqueda y Rescate que van desde el uso de cuerdas, de organización, primeros auxilios en zonas agrestes, entre otros.

Contacto: @clubandinomercedario