La rotonda en la “zona de la muerte” ya está en condiciones de licitarse La obra pedida por vecinos y automovilistas será realizada por la provincia después de la firma de un convenio con Vialidad Nacional que autoriza al Gobierno local a encarar los trabajos que tendrán un plazo de cinco meses.

Con fondos totalmente provinciales el Gobierno de San Juan, a través de Vialidad Provincial, licitará a la brevedad la construcción de la rotonda que estará emplazada en el cruce del Acceso Este a la ciudad de San Juan y la calle Gorriti, que en los últimos años se ha convertido en una de las arterias más transitadas del departamento Santa Lucía, al ser salida obligada de numerosos barrios, casas de una populosa zona semirrural, algunos establecimientos industriales y un hipermercado, entre otras instalaciones que otorgan a la zona un gran movimiento de tránsito. Por todo esto, la intersección se ha convertido en un punto crítico de siniestralidad vial conocido popularmente como la ‘‘zona de la muerte’’ al haber acontecido en el lugar varios accidentes de tránsito.

El gobernador Marcelo Orrego anunció hace unos días que tras destrabarse los trámites administrativos y firmarse un convenio con Vialidad Nacional, a quien debería pertenecer por jurisdicción esta obra, ya se cuenta con la autorización para que la provincia intervenga en estos trabajos, algo que la ciudadanía venía solicitando desde hace tiempo.

Características de la obra

Fernando Perea, ministro de infraestructura de la provincia reveló que la obra será una de las rotondas más grande de la provincia, con un radio de 80 metros y múltiples derivadores, lo que permitirá ordenar el tránsito y reducir la siniestralidad.

El proyecto prevé un plazo de ejecución de cinco meses, por lo que de adjudicarse en los próximos días se podría contar con la rotonda a mediados de 2026.

Estos trabajos estarán financiados en su totalidad con fondos provinciales, ante la decisión del Gobierno nacional de no destinar recursos para este tipo de obras.

Objetivo necesario

MIRA TAMBIÉN Avance para el deporte en 25 de Mayo: en próximo sábado inauguran la cancha de fútbol 11 de césped sintético

Con esta rotonda de grandes dimensiones el Gobierno local se ha hecho eco de un problema que con el tiempo ha ido creciendo y que cada vez se ha tornado más peligroso. Con esta solución está buscando transformar un punto crítico en un cruce seguro, poniendo fin a una histórica demanda de los vecinos y los automovilistas que a diario deben circular por esta zona que se ha convertido en una de las intersecciones más peligrosas de San Juan.

Se prevé que la rotonda funcione como un punto único de retorno y acceso, lo que evitará cruces directos y mejorará la seguridad de la zona, además de facilitar los accesos a comercios mayoristas cercanos.

El diseño también incluye la instalación de sendas peatonales para un cruce seguro de la Ruta 20, así como señalización vertical y horizontal para alertar a los conductores.

Mejoras en el Acceso Este

Junto a la aprobación del convenio con Vialidad Nacional para la construcción de la rotonda, la Legislatura provincial también aprobó otros convenios que le permiten a la provincia realizar obras de mantenimiento y mejoras en rutas nacionales. Entre ellas figura el Acceso Este a la ciudad de San Juan que presenta varios puntos con dificultades. El tramo que va desde donde se realizará la nueva rotonda hasta la zona donde se encuentra el Monumento al Gaucho, presenta una serie de problemas que van desde ser una vía angosta, con muy pocas banquinas; poseer sus laterales en malas condiciones y una gran parte de ripio y algunos cruces peligrosos en los que también se han sucedidos numerosos accidentes.

Las mejoras que se pueden llegar a realizar en ese tramo contribuirán a que el ingreso a la ciudad de San Juan viajando del centro y norte del país sea más seguro y mejor canalizado, contribuyendo al progresos y la productividad de la provincia.

Últimos accidentes graves

MIRA TAMBIÉN Apostadores sanjuaninos ganaron más de 8 millones en el Brinco, Quini 6 y Loto

La intersección del Acceso Este y calle Gorriti, desde hace un tiempo se ha convertido en una zona de numerosos accidentes. Entre los más graves figuran los siguientes: