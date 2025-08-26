El Colegio La Inmaculada cumple 139 años: nació gracias a dos hermanas que donaron sus propiedades y joyas para que comenzara a funcionar Hoy, a las 20, la comunidad educativa de esta institución celebrará el aniversario con una Misa de Acción de Gracias en la capilla.

Nació gracias al buen corazón de Rosario y Luz del Socorro Castro Videla, dos hermanas que vivían en San Juan y que donaron sus propiedades y hasta sus joyas para que abriera sus puertas con el objetivo de educar escolar e espiritualmente a los niños sanjuaninos. Se trata del Colegio La Inmaculada, en Capital, que hoy cumple 139 años, acompañando la formación integral de los alumnos. Por este motivo, la comunidad educativa de la institución celebrará el aniversario con una Misa de Acción de Gracias en la capilla del colegio, a las 20.

Corría el año 1872 y, por acción de la Madre Catalina de María y de los sacerdotes David Luque y José María Bustamante, nació en Córdoba la congregación de las Esclavas del Corazón de Jesús que, rápidamente se extendió al resto del país con su misión. Llegaron a San Juan para fundar el Colegio La Inmaculada, gracias al espíritu solidario de las hermanas Rosario y Luz del Socorro Castro Videla que ofrecieron entregar sus bienes a una congregación que fundara en San Juan una escuela católica.

Doña Rosario, movida por su profunda formación cristiana, viajó a Córdoba para entrevistarse con el padre David Luque y así poder manifestarle sus inquietudes, ofreciéndole poner todos sus bienes y los de su hermana a disposición para que las Esclavas fundaran y dirigieran un colegio en San Juan. Pero pese a este gran ofrecimiento, la respuesta del sacerdote fue negativa. Sin embargo, las hermanas no desistieron de su propósito.

Ambas mujeres recurrieron con su proyecto al padre Manuel José Castro Gatica, cura párroco de Concepción por aquel entonces, y que conocía al padre Luque. Gatica visitó a Luque en la ciudad de Mendoza, donde acordaron que las hermanas Castro solventarían los gastos necesarios para la subsistencia de las Hermanas Esclavas en San Juan y levantarían el edificio para que comenzara a funcionar el nuevo colegio, bajo la dirección de la congregación que nació en Córdoba.

MIRA TAMBIÉN La Peregrinación de Jóvenes a Ceferino Namuncurá será el 7 de septiembre y con una bendición especial para los participantes

Para cumplir con este objetivo, Rosario y Luz del Socorro, donaron sus bienes que consistían en unas casas ubicadas en calle Salta, entre Buenos Aires y Santa Fe, (hoy calle Entre Ríos entre Mitre y Santa Fe), y una viña que ocupaba tres cuartos de manzana, limitada por las calles Alem, Catamarca, General Paz y Córdoba, lugar donde hoy se encuentra el Colegio de La Inmaculada. Con la venta de algunas sus joyas y fondos recaudados por el padre Gatica, se adquirió lo necesario para los arreglos de las casas y el viaje de las primeras religiosas.

El 18 de Agosto de 1886 llegaron a San Juan las Hermanas Esclavas junto a la Madre Catalina. Fueron recibidas contoda clase de atenciones por parte del padre Gatica, otros sacerdotes y familias vecinas que proporcionaron muebles y otros elementos para su subsistencia. Así, 8 días más tarde, el 26 de agosto, quedó fundado el Colegio bajo la invocación de la Inmaculada. Y ese mismo año se iniciaron las clases con un grupo de ochenta niñas.

Dos años más tarde, se puso la piedra fundamental en la viña donada por las hermanas Castro y con escasos recursos para iniciar la construcción, pero el esfuerzo del padre Gatica venció todas las dificultades. Logró reunir los fondos necesarios para inaugurar el nuevo colegio que fue bendecido un 29 de Mayo de 1889. En agosto de ese mismo año, la comunidad religiosa se trasladó a las nuevas instalaciones.

Con dos terremotos a cuestas

Con el paso del tiempo, creció el prestigio del Colegio de la Inmaculada y la comunidad educativa logró concretar otros sueños como fue la construcción de la Capilla a finales de 1904 y la de una casa de Ejercicios Espirituales en 1918. Aunque no todo fue fácil, también hubo momentos de dolor para esta gran familia como fueron los terremotos de 1894 y 1944 que marcaron un antes y un después en la historia de la institución.

El primer terremoto produjo la destrucción total de la obra, mientras que el segundo también tuvo consecuencias irreparables, pero en ambas ocasiones, quedaron intactas las imágenes de la Inmaculada que hoy, a 139 años de la creación del colegio, siguen ocupando su lugar en el patio y en la recepción de esta institución.